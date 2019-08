Il coraggio di Kasia Smutniak su Instagram: “Ho imparato ad amarmi”

editato in: da

Kasia Smutniak non si smentisce e, ancora una volta, dimostra di essere una donna forte e coraggiosa. Lo fa con uno scatto postato su Instagram in cui mostra i segni della vitiligine e lancia un messaggio importante.

40 anni appena compiuti, una lunga carriera nel mondo del cinema e una forza straordinaria che le ha consentito di reagire di fronte alla morte di Pietro Taricone, Kasia oggi si sente libera e sicura di sè. Così tanto da mostrare i segni una malattia che spesso viene nascosta agli occhi degli altri. Lo fa per svelare a tutti che non dobbiamo avere paura dei nostri difetti, che dobbiamo amarli ed essere sempre coraggiosi.

L’attrice ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente, con le mani e i piedi segnati dalla vitiligine, una malattia cronica della pelle. “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta – si legge nel post in cui Kasia parla della sua vita, segnata dal dolore per la perdita di Taricone e dalla rinascita -. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate…Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto”.

“Io, crescendo – continua la Smutniak -, ho imparato anche un’altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito……. E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi”.

Era il 2010 quando la vita di Kasia subì una svolta tanto improvvisa quanto dolorosa. La morte di Taricone, avvenuta per un incidente con il paracadute, ha segnato per sempre la sua esistenza. Una sofferenza che la Smutniak, all’epoca mamma di Sophie, ha saputo affrontare a testa alta e senza abbattersi mai. Oggi è legata al produttore Domenico Procacci ed è mamma anche di Leone, ma soprattutto è un esempio per tante donne.