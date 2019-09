Kasia Smutniak in pubblico dopo le nozze (ma non indossa la fede)

editato in: da

Kasia Smutniak torna in pubblico dopo le nozze con Domenico Procacci, ma non indossa la fede.

L’attrice qualche settimana fa ha giurato amore eterno al produttore cinematografico a cui è legata ormai da diversi anni e che le ha regalato il suo secondo figlio, Leone. Kasia ha anche un’altra figlia, Sophie, nata dall’amore per Pietro Taricone, l’ex gieffino tragicamente scomparso nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute.

Domenico, amico di famiglia della Smutniak, è rimasto accanto a lei nel periodo più tragico della sua vita, dopo la morte di Pietro. Il loro rapporto con il tempo si è trasformato in amore e la coppia ha deciso di convolare a nozze, realizzando il sogno d’amore. Il matrimonio si è svolto a sorpresa nel corso del party per i 40 anni di Kasia nella tenuta dell’attrice alle porte di Roma. Davanti a pochi e fidati amici, ma soprattutto ai figli, la modella ha giurato amore eterno al produttore.

Gelosissima della sua privacy e allergica ai gossip, Kasia non ha mai parlato pubblicamente del matrimonio con Domenico Procacci. In questi giorni però è apparsa in pubblico, partecipando alla sfilata di Tod’s in occasione della Fashion Week. L’attrice è apparsa sorridente e raggiante, sedendosi in prima fila per ammirare gli abiti della nuova collezione. A sorprendere non è stata solo la bellezza della Smutniak, ma l’assenza, sulla sua mano, della fede, nonostante si sia sposata da poco.

Un vero e proprio mistero che potrebbe essere spiegato dalla timidezza dell’attrice e dalla sua voglia di difendere la privacy a tutti i costi. “Domenico è iperattivo – aveva svelato lei qualche tempo fa a Grazia -, non a caso abbiamo tanti interessi in comune, a cominciare dalla montagna. Però a differenza di me ha un equilibrio reale, profondo. Altrimenti non avrebbe l’umanità e l’intelligenza di comprendere che il dolore con cui convivo non toglie niente al nostro legame, e il nostro legame non toglie niente a quel dolore”.