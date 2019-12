Karina Cascella, la verità sul legame con Gianni Sperti

editato in: da

Karina Cascella torna a parlare del legame con Gianni Sperti con cui ha condiviso il ruolo di opinionista a Uomini e Donne per diversi anni. Da tempo l’ex star di Vero Amore ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi e oggi è un ospite fisso degli show di Barbara D’Urso.

Da Live – Non è la D’Urso a Domenica Live, sino a Pomeriggio Cinque, Karina è una presenza costante nei programmi della conduttrice, ma non ha mai dimenticato l’esperienza a U&D. Il dating show infatti le ha consentito di incontrare Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra, ma anche di fare amicizia con Gianni Sperti.

In passato la Cascella aveva parlato spesso del suo legame fortissimo con l’ex di Paola Barale, da tempo però i due non vengono più avvistati insieme. Sperti è spesso con Tina Cipollari, sua collega a Uomini e Donne, mentre Karina ha lasciato Roma per trasferirsi a Bergamo insieme al compagno Max.

Nelle Stories di Instagram, Karina ha messo in chiaro il suo legame con Gianni Sperti, svelando ai follower come stanno le cose. “Gianni Sperti è una delle persone più importanti della mia vita – ha spiegato -. Anche se non ci vediamo spesso, ogni volta che ci riabbracciamo è come se non ci fossimo mai divisi”.

Poco dopo lo stesso Gianni ha risposto all’ex collega, ripubblicando le sue Stories. “Mi manchi!”, ha commentato l’ex ballerino, aggiungendo un cuore rosso. Dal 2017, Karina è legata a Max Colombo, amico dell’ex Salvatore Angelucci. La coppia qualche tempo fa aveva annunciato su Instagram le nozze, dopo una romantica proposta di nozze.

“Il mio uomo non aveva mai regalato a nessuna altra donna una anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna – aveva confessato Karina -. Perché poi nella vita comunque uno ha il suo passato però quando certe cose lei fai una volta sola e unica, hanno un altro valore. Questo per me ha tanto valore”. Per ora la data del sì non è ancora stata annunciata, ma c’è da scommetterci che ci sarà anche Gianni Sperti.