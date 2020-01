Karina Cascella svela un retroscena sul primo incontro con Maria De Filippi

editato in: da

Karina Cascella torna a parlare di Maria De Filippi e svela un retroscena sul loro primo incontro. Era il 2005 quando andò in onda la prima puntata di Vero Amore, il format che regalò il successo all’influencer. La storia con Emanuele Armiento finì poco dopo il reality, ma nel corso dello show Karina incontrò non solo la moglie di Costanzo, ma anche Salvatore Angelucci.

Poco dopo arrivò il posto come opinionista a Uomini e Donne, l’amicizia con Gianni Sperti, gli scontri con Paola Frizziero e l’amore per Salvatore Angelucci, diventato il padre di sua figlia Ginevra. Karina ha ricordato su Instagram il primo incontro con Maria De Filippi e le grandi emozioni provate durante il colloquio.

“Quando sono entrata in quella stanza per il colloquio, dopo aver superato il provino di Vero Amore, mi batteva il cuore fortissimo – ha svelato ai follower -. Era il mio sogno da sempre vederla, parlarci. E pensavo di non riuscire ad aprire bocca dall’emozione – la Cascella ha poi confessato di essersi sentita subito a suo agio con Maria -. Mi sono sentita subito a casa. Ecco cosa mi ha colpito di lei. La sua semplicità, la sua naturalezza e mi sono sentita come se ci fossimo sempre conosciute”.

Oggi Karina non è più un’opinionista di Uomini e Donne, ma il rapporto con la De Filippi è ancora ottimo. L’influencer di Instagram è spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso e, dopo l’addio a Salvatore Angelucci, è legata a Max Colombo con cui ha annunciato le nozze. Qualche tempo fa la Cascella aveva ricordato l’amore per l’ex tronista e padre di sua figlia.

“La storia tra me e Sasi è nata quando lui ha finito il trono – aveva detto -. Insieme siamo stati 5 anni e abbiamo avuto e voluto una splendida bimba Ginevra detta Jinny. Il più grande amore della mia vita. Poi tra noi è finita ma siamo due persone intelligenti e abbiamo salvato un rapporto in primis per tutelare la nostra creatura. Il rapporto con Salvatore è sereno e disteso. Siamo tornati indietro nel tempo e tornati amici come era all’inizio”.