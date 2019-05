Karina Cascella, il tenero annuncio della convivenza con Max Colombo

editato in: da

Con un romantico post su Instagram, Karina Cascella annuncia la decisione di andare a convivere, assieme alla figlia Ginevra, con il nuovo compagno Max Colombo.

Proprio qualche ora fa, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla figlia Ginevra, nata nel 2010 dalla relazione con Salvatore Angelucci. Ad accompagnarla, un lungo post romantico, con cui Karina annuncia che lei e Ginevra avranno finalmente una nuova vita familiare, che da ora in poi includerà anche Max Colombo. D’altronde, dopo anni di fidanzamento ed una proposta di matrimonio, non c’è da stupirsi che la Cascella abbia deciso di convivere con l’uomo di cui lei e sua figlia non possono più fare a meno.

Da domani non saremo più solo io e te, ma saremo accompagnate da colui che hai conosciuto, amato e con cui desideri vivere. Sarà un nuovo inizio per noi amore mio. Forse ci mancherà un pochettino la nostra vita a due, ma ci ritaglieremo degli spazi dedicati solo a noi donnine di casa. Abbiamo deciso insieme di fare questo passo, come insieme abbiamo gestito tutto in questi anni…

Che si tratti di una dedica d’amore per la figlia o dell’annuncio di una nuova convivenza, quello che davvero conta è che finalmente Karina Cascella sia tornata ad essere serena e felice. Dopo le brutte rotture con Salvatore Angelucci e Martin Evans, l’opinionista di Pomeriggio 5 ora può davvero ricostruire la famiglia che ha sempre desiderato per la figlia Ginevra. E Max Colombo sembra essere davvero l’uomo giusto. Soprattutto in virtù del forte attaccamento che lui ha dimostrato in più occasioni nei confronti della bambina.

Stasera spegneremo le luci un’ultima volta qui a casa, come sempre ne lasceremo una piccina perché a noi non piace “tutto buio” (come dici tu), e domani mattina inizieremo la nostra nuova vita, non più sole ma con Max.

E così, in maniera del tutto romantica e sentimentale, la Cascella annuncia la sua nuova vita al fianco di Max Colombo. L’uomo che le ha donato quella serenità familiare che l’opinionista aveva perso dopo la rottura con Salvatore Angelucci. Ma da stasera, per Karina e Ginevra sarà tutto diverso.