Jude Law papà per la sesta volta, la moglie Phillipa è incinta

Jude Law sarà papà per la sesta volta. La moglie Philippa Coan infatti è in attesa del primo figlio della coppia. Divo amatissimo, playboy e attore di successo, Jude non aveva mai nascosto la volontà di avere altri figli, dopo i primi cinque nati da tre madri diverse.

Un desiderio di paternità che aveva raccontato anche in una recente intervista. “Sarebbe stupendo avere altri figli – aveva svelato al Daily Telegraph -. Sono molto fortunato a vivere con una persona di cui sono follemente innamorato e con cui mi diverto più di quanto abbia mai fatto in vita mia”. A svelare la gravidanza di Phillipa il Daily Mail, che ha postato alcuni scatti in cui la psicologa e l’attore passeggiano per le vie di Londra. Nelle foto Jude, barba e capelli sale e pepe, sorride accanto alla moglie che sfoggia il pancione.

47 anni e la fama di playboy, Jude Law è sposato dal 2015 con la psicologa 32enne. Alle sue spalle una vita sentimentale piuttosto movimentata che gli ha regalato ben cinque figli. Da Sadie Frost, prima moglie conosciuta nel 1994 sul set di Shopping, ha avuto tre figli: Rafferty, 23 anni, Iris, 19, e Rudy, 17. Nel 2003 la coppia ha divorziato e sei anni dopo l’attore britannico è diventato di nuovo papà.

La modella Samantha Burke ha dato alla luce Sophia, ma anche questa storia è naufragata. In seguito Jude ha vissuto una relazione con Catherine Harding, cantautrice con cui è finita poco prima della nascita di Ada. Impossibile poi non citare Sienna Miller, con cui Law ha vissuto una tormentata e chiacchierata storia d’amore, segnata dallo scandalo nanny.

Era il 2004 quando le star britanniche si incontrarono sul set di Alfie, innamorandosi. Nello stesso anno si fidanzarono ed erano pronti alle nozze quando nel 2005 Jude ammise di avere una relazione con la babysitter dei suoi figli. La love story non riuscì a resistere allo scandalo e i due si lasciarono poco dopo. Oggi, a 47 anni, Law giura di essere cambiato e di aver “messo la testa a posto” grazie a Phillipa. L’amore è ogni giorno più forte e ora, a renderlo più solido, arriverà anche un figlio.