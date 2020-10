Jo Squillo si commuove da Serena Bortone ricordando i genitori: “È un lutto in evoluzione”

Energica, positiva e carismatica, Jo Squillo è una vera e propria diva che riesce sempre ad attirare l’attenzione. Così è stato anche a Oggi è un altro Giorno dove, intervistata da Serena Bortone, ha ripercorso la sua carriera e si è lasciata andare parlando di quella che, per lei, è ancora una ferita aperta.

Fisico mozzafiato e vestito luminoso completamente ricoperto di paillettes: così Jo Squillo è arrivata negli studi Rai per raccontarsi. Ad accoglierla Serena Bortone, che ha guidato, con grande professionalità, una profonda intervista.

Jo Squillo, così, ha ricordato di quando era un’adolescente ribelle, estremamente attenta al mondo che la circondava e determinata a scrivere con le sue mani il suo futuro senza cedere a quelle che erano le convenzioni del momento:

Ero abbastanza ribelle. In più non ero solo io ribelle, ma anche mia sorella, quindi i nostri genitori altro che i capelli all’insù. Negli anni ‘80 non c’era niente, la strada del femminile era ben disegnata: sposarsi, fare la cameriera o andare a fare la commessa. Facevo la commessa, ho fatto il Liceo Artistico, poi ho capito che mi piaceva l’idea di scrivere un palcoscenico migliore per il mondo e quindi mi sono ribellata a questo destino che era segnato.