Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia con un dimagrimento record

Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia postando sul suo account Instagram una foto che documenta l’incredibile dimagrimento raggiunto. La cantante e attrice ha perso 50 kg negli ultimi sei mesi, e la mattina del suo compleanno, venerdì 10 luglio 2020 (è nata ad Abilene, in Texas, il 10 luglio del 1980), ha tirato fuori dall’armadio un paio di jeans comprati 14 anni prima e li ha indossati perfettamente.

Jessica ha scritto accanto alla foto:

Ho tenuto questi jeans “True Religion” nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!). Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, darei loro un altro tentativo, e ciao 40, è così bello conoscerti…🤸🏼‍♀️🙌🏼

Solo pochi giorni fa, il 5 luglio, Jessica e suo marito hanno celebrato il loro sesto anniversario di matrimonio. La coppia ha tre figli: Maxwell, otto, Ace, sette e Birdie, 15 mesi. Proprio dopo la nascita del terzogenito, avendo preso molti chili (sfiorava i 108 kg), Jessica si è rivolta al suo dietologo di fiducia, Harley Pasternak, che le ha cucito addosso un programma di allenamento e alimentazione personalizzato. Un lavoro costante durato sei mesi, attento e calibrato, non improvvisato. Che le ha permesso di scendere da 100 a 45 kg (qui i dettagli della dieta)

Oggi Jessica, tornata in forma, è felice e soddisfatta della sua famiglia, tanto che in occasione dell’anniversario con suo marito ha scritto su Instagram: “Eric Johnson, mio ​​marito, ti amo. 6 anni fa ho sposato la mia anima gemella perfetta. La nostra unità è stata scritta nel cielo di Dio delle stelle in collisione. Insieme costruiamo sogni, nutriamo il desiderio e manteniamo spazio. Il nostro amore è destinato, è sempre stato e sempre lo sarà, per sempre”.