Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis in gran segreto dopo il periodo di crisi

Le mamme vip del 2020

Jessica Biel e Justin Timberlake sono di nuovo genitori: l’esclusiva è arrivata dal tabloid britannico Daily Mail, che ha annunciato il lieto evento prima che gli stessi interessati lo confermassero.

L’attrice e il cantante, infatti, hanno preferito nascondere la gravidanza e continuano a tenere segreta la bella notizia. Secondo le indiscrezioni date dal magazine, Jessica Biel avrebbe dato alla luce un maschietto mentre lei e il marito si trovavano a Big Sky, nel Montana, luogo in cui i due hanno trascorso gli ultimi mesi.

Nemmeno i fan erano preparati a questa novità, sopratutto perché né sui social né altrove era mai trapelato alcun indizio che facesse pensare ad una possibile gravidanza: l’ultimo scatto che Jessica ha pubblicato a figura intera su Instagram, infatti, risale al 3 marzo, giorno del suo compleanno, e il pancione non è mai stato visibile.

Questo inaspettato fiocco azzurro è sicuramente uno dei più significativi di quest’anno, non solo perché si tratta del bambino di due star di Hollywood, ma perché il loro secondo figlio è arrivato dopo un periodo complicato per Jessica e Justin: verso la fine del 2019, Timberlake era stato fotografato in atteggiamenti equivocabili insieme ad Alisha Wainwright, sua co-star nel film Palmer.

La crisi, però, non ha mai preso una piega irreversibile, tanto che Timberlake si è scusato pubblicamente con la moglie tramite un post su Instagram, dove ha ammesso di aver bevuto troppo nella serata in questione:

Qualche settimana fa ho dimostrato una grave carenza di giudizio, ma lasciatemi chiarire che niente è successo tra me e la mia co-star.

Anche una fonte vicina alla coppia ha confermato al magazine People il perdono di Jessica, affermando come l’attrice non ha abbia mai voluto mettere in discussione il suo matrimonio di oltre 7 anni:

È palese che Justin quella sera abbia bevuto un po’ troppo, ma Jessica è convinta che lui non l’abbia davvero tradita. Per Jessica al primo posto resta comunque la famiglia, non la romperebbe mai per una cosa del genere.

Il piccolo scandalo che ha colpito Biel e Timberlake, comunque, non è stato in grado di per scalfire la loro unione, ufficialmente celebrata nel 2012 a Fasano, in Puglia. Inoltre, le due star sono già genitori di Silas, un bimbo che ha da poco compiuto 5 anni. L’arrivo di un fratellino per il primogenito non fa altro che sottolineare come il rapporto tra Jessica e Justin sia più forte che mai.