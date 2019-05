Jeremias e Soleil innamorati su Instagram: il commento di Belen Rodriguez

editato in: da

Jeremias e Soleil sono sempre più innamorati e su Instagram, Belen Rodriguez commenta la coppia, sorprendendo tutti.

La showgirl sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita, segnato dal ritorno di fiamma con Stefano De Martino e da successi professionali. L’estate si avvicina a presto il clan Rodriguez partirà alla volta di Ibiza dove, come ogni anno, trascorrerà le vacanze fra party a bordo piscina e gite in barca. Nel frattempo Jeremias è già volato sull’isola spagnola per una breve vacanza in compagnia della fidanzata.

Soleil e il fratello di Belen si sono conosciuti durante l’Isola dei Famosi e da allora non si sono più lasciati. Fra i due è nato da subito un legame fortissimo che inizialmente aveva lasciato un po’ perplessa la Rodriguez. Terminato il reality infatti Jeremias ha deciso di presentare tutta la sua famiglia alla modella italo-americana.

“Cecilia già la conosceva ed era tranquilla – aveva svelato qualche tempo fa a Verissimo -. Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme. Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta”.

E mentre la love story procede a gonfie vele, la modella argentina ha voluto dare il suo benestare alla coppia anche via social. Jeremias ha infatti postato su Instagram uno scatto insieme a Soleil documentando la vacanza a Ibiza e la sorella ha prontamente commentato con un ironico: “Che fotona!”.

Un modo divertente per punzecchiare il fratello e mostrare la sua vicinanza alla coppia. D’altronde in casa Rodriguez l’amore è nell’aria. Jeremias ha trovato la felicità accanto a Soleil, mentre Cecilia è felicemente legata a Ignazio Moser da oltre un anno. L’unica rimasta single era Belen, che oggi invece è di nuovo innamorata di Stefano De Martino.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il primogenito Santiago, la showgirl e il ballerino aspetterebbero un altro figlio. Belen sarebbe di nuovo incinta e pronta ad allargare la famiglia come ha sempre sognato.