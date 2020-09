“Stringendo gli ultimi attimi d’estate” J-Lo lascia senza fiato

editato in: da

Jennifer Lopez, 51 anni tra musica e cinema: i successi e gli amori

Jennifer Lopez è una di quelle celeb che, col passare degli anni, appare sempre più bella. A 51 anni compiuti (classe 1969), lungi dal mostrare i segni del passare del tempo, complice anche la danza praticata da sempre, l’attrice-cantante-ballerina esibisce ancora un corpo perfetto, tonico e muscoloso.

L’amore felice con Alex Rodriguez, poi, le ha regalato una serenità e una luce particolare. Insomma, il mezzo secolo anziché aggiungerle rughe e cedimenti, sembra averle donato un surplus di fascino e bellezza.

La pop star, seguita sui social da 131 milioni di follower, ha postato su Instagram una foto in bikini, sdraiata in spiaggia, e scritto accanto: “Sentirsi d’oro. ✨ Tenendo duro per gli ultimi momenti dell’estate … 🌤 #GlowCheck”.

L’immagine ha totalizzato quasi due milioni di like e oltre 10mila commenti. Ovviamente tutti di grandissimo apprezzamento.