Jeff Bridges su Twitter annuncia: “Ho un cancro”

Con un tweet l’attore americano Jeff Bridges ha informato i suoi fan di avere un tumore. E lo ha fatto prendendo in prestito una battuta di uno dei film più iconici e divertenti in cui ha recitato: Il grande Lebowski dei fratelli Coen. “New s**t has come to light” (“Nuova m***a è venuta alla luce”), ha scritto aggiungendo poi i dettagli sulla malattia: “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato ad avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento e vi terrò aggiornato sulla mia guarigione”.

Interprete straordinario, ha preso parte ad alcune delle pellicole cult della storia del cinema americano. Da Tron della Disney, a Starman diretto da John Carpenter, passando per Tucker, un uomo e il suo sogno e La leggenda del re pescatore. Facciamo un balzo in avanti nella sua carriera di attore e ricordiamo che ha anche recitato, tra gli altri, in Il Grande Lobowski, Iron Man e 7 sconosciuti a El Rojale. Nel 2010 ha fatto incetta di premi con Crazy Heart, la sua interpretazione gli è valsa la vittoria di un Golden Globe e di un Oscar come Migliore Attore.

Attore per il grande e il piccolo schermo, doppiatore, produttore e cantautore (ha all’attivo due album), Jeff Bridges (classe 1949) proviene da una famiglia dedita alla settima arte e, nel corso della carriera, ha ricevuto sette nomination agli Oscar e cinque candidature ai Golden Globe. Una settantina circa le pellicole in cui ha recitato.

Al momento Bridges sta lavorando alla serie The Old man per FX Channel: nello show, basato sull’omonimo romanzo di Thomas Perry, interpreta Dan Chase un agente della CIA ormai in pensione. Erano diversi anni che l’attore non tornava sul piccolo schermo.

E la notizia della malattia ha suscitato tantissimo supporto da parte dei fan del Premio Oscar, che lo hanno riempito di messaggi.

Jeff Bridges ha scritto un altro tweet per ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza: “Sono profondamente grato per l’amore e il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Grazie per le vostre preghiere e auguri”.