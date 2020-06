Javier Rojas, nuovo amore dopo Talisa: “A volte capita”

editato in: da

Nuovo amore per Javier Rojas, il ballerino rivelazione di Amici 2020. Si mettano il cuore in pace i fan della coppia Javier-Talisa, nata sotto i riflettori del talent ma sfiorita appena spenti i riflettori. Molti speravano in un ritorno di fiamma tra i due, anche se Javier in più di una intervista aveva fatto capire che la lontananza e i programmi di vita diversi avevano spento la passione.

Adesso, a conferma della della fine della storia, il ballerino pubblica degli scatti inequivocabili, che confermano un nuovo amore entrato nella sua vita: si chiama Victoria Bollini, ed è una bellissima mora riminese.

Javier ha postato un paio di foto insieme a lei: nella prima sono seduti vicini, con il commento ” A volte capita”. Nella seconda la ragazza lo sta baciando, anzi, praticamente mordendo sulla guancia. Mentre i follower si complimentano con la nuova bellissima coppia.