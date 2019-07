Jasmine Carrisi, flirt con il figlio di Biagio Antonacci. L’indiscrezione

editato in: da

Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci, rispettivamente figlia di Al Bano e figlio di Biagio Antonacci, sono molto amici. Gli scambi di commenti sui social tra i due, però, fanno pensare che ci sia anche qualcosa di più.

Le amicizie tra figli d’arte non sono poi così rare. Basti pensare all’affetto che lega Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Non è così difficile immaginare, quindi, che anche Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci siano legati da un bel rapporto.

A vederli insieme nelle immagini postate sui social e a leggere i commenti che si scambiano, però, è facile pensare che tra i due giovanissimi ragazzi sia in corso un flirt. Lei, bellissima e biondissima, nata dalla relazione di Al Bano Carrisi con Loredana Lecciso, è apparsa molto affettuosa. Lui, figlio e nipote d’arte, essendo nato dal matrimonio di Biagio Antonacci con Margherita Morandi, figlia di Gianni, lo è stato altrettanto.

Entrambi i ragazzi, quindi, hanno postato foto che li ritraggono insieme. Nessun commento e nessuna conferma della loro relazione, ma il tenero nomignolo affibbiato da Giovanni a Jasmine sembra essere l’indizio del flirt tra i due. “Fiore di loto”, è così che il nipote di Gianni Morandi ha chiamato più volte la figlia del cantante di Cellino San Marco.

Ad alimentare il gossip, però, è stata un’altra splendida voce del panorama musicale italiano: Laura Pausini. attualmente in tour proprio con Biagio Antonacci. Ad un post pubblicato dal ragazzo, che recitava “Amore mio non mi manchi”, la cantante ha commentato ironicamente “siamo già ad amore? Aiuto!”. Giovanni ha poi affermato che, in realtà, lui chiama tutti ‘amore’ ma, in ogni caso, la domanda sorge spontanea. Che la Pausini sia a conoscenza di una frequentazione del figlio del collega?

Mentre, quindi, tutti si chiedono se Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi siano effettivamente tornati ad essere una coppia, come si presume dai recenti avvistamenti insieme, ad attirare l’attenzione è la piccola di casa. Per ora si tratta solo di ipotesi. C’è, però, da chiedersi come tutte queste voci italiane potrebbero reagire all’ipotetica notizia di una relazione tra Jasmine e Giovanni. Sarebbero contenti di ritrovarsi legati proprio come una grande famiglia?