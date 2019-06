Jane Alexander di nuovo con l’ex Gianmarco: la verità su Instagram

Jane Alexander è stata al centro di una serie di polemiche molto accese durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2018. L’attrice era infatti fidanzata quando entrò nella casa, ma decise di cominciare una relazione con un altro concorrente, Elia Fongaro.

Criticata per aver tradito il fidanzato storico per un uomo molto più giovane di lei, Jane Alexander ha cercato in ogni modo di tener viva la propria relazione con Elia anche quando i due erano ormai usciti dalla casa e avevano tentato di tornare in contatto con il mondo reale.

La loro storia si è sviluppata proprio nella difficile fase di transizione in cui i concorrenti devono lasciarsi alle spalle la vita che conducevano nel bozzolo dorato di Cinecittà per tornare a fare i conti con dolori e problemi di ogni giorno.

Per questo motivo, forse, quella che poteva essere una storia serena e duratura è invece durata molto poco. I motivi ufficiali per cui i due hanno deciso di troncare non sono mai stati specificati, né da Jane né da Elia, che hanno preferito mantenere il totale riserbo sulla propria situazione sentimentale.

In maniera molto generica, Jane Alexander si limitò a specificare che i problemi che avevano portato alla separazione erano nati da “incompatibilità caratteriali” che non era stata possibile superare. Nessuno si sarebbe aspettato però che Jane riuscisse a tornare tra le braccia di Gianmarco in un tempo così breve.

Pare infatti che l’ex dell’attrice abbia accolto di nuovo Jane a braccia aperte nella sua vita e che non abbia avuto paura di tutte le dicerie che – com’era prevedibile – sarebbero spuntate in merito a questo ritorno di fiamma.

Oggi Jane è di nuovo serena e, soprattutto, è enormemente grata al suo compagno, che per lei ha sopportato non solo il dolore del tradimento, ma addirittura le ipotesi (girate spesso nell’opinione pubblica) che fosse tutto finto, dalla liason con Elia fino al ritorno di fiamma messo in scena da Jane. Queste le bellissime parole che l’attrice ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale:

Mi faccio mille domande, sai? Mi chiedo perché le cose prima non andassero così. Perché facevamo fatica a comunicare? Perché mi lasciavi sola, ti chiudevi in te stesso, mi guardavi male, se mi guardavi? Mi sono sentita così sola.

Ho pensato di lasciarti, ma non l’ho fatto. Ho fatto di peggio. Molto peggio. Ho rivoluzionato la mia vita. Ho fatto un salto e poi ho aperto gli occhi e ho visto che era un salto nel buio.

A volte ci penso, sì. Penso alla fortuna che ho avuto. A quello che siamo adesso. Alla fiducia e all’amore. Penso che siamo entrambi più forti. Che ora non mi sento mai sola. Che abbiamo mille cose in comune.

Penso a chi dice che siamo falsi, che abbiamo costruito tutto, che era tutto previsto. Al male che mi fanno, ma non per me. Per te. Perché pensare che la tua sofferenza fosse finta è tremendo. Non ci capiscono in molti.

Non dovrei stare qui a leggere e starci male, ma sono umana. E io so quello che abbiamo passato noi due. Non rinnego nulla. Ma che tu possa soffrire ancora mi distrugge. Cerchiamo di essere forti. La verità la sappiamo. Sappiamo chi siamo e cosa abbiamo passato e i segni che tutto questo ci ha lasciato addosso. Cerchiamo di essere forti. Sì.