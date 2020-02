Jane Alexander incinta a 47 anni? Il messaggio su Instagram crea mistero

editato in: da

Jane Alexander è incinta? Da qualche ora, i fan dell’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si stanno facendo domande in merito. Il motivo? Un post su Instagram dove la Alexander, che compirà 48 anni il prossimo 28 dicembre, appare sdraiata su un divano.

L’attrice, nata a Watford ma naturalizzata italiana, scopre il ventre tonico in uno scatto accompagnato dalla caption “Oops, I did it again”. La frase, spesso utilizzata per annunciare le gravidanze successive alla prima, ha come già detto fatto sobbalzare i numerosi follower dell’attrice (più di 200mila).

I commenti relativi a una possibile nuova maternità sono infatti arrivati presto. Alle domande sulla gravidanza la Alexander non ha per ora risposto né tramite Stories, né replicando ai commenti sotto lo scatto.

Se la foto fosse davvero un dolce annuncio, si tratterebbe per lei del secondo figlio. La Alexander è infatti già madre di Damiano Schiozzi, 16 anni. Il ragazzo è nato dalla sua relazione con Christian Schiozzi, assistente di produzione. Tra madre e figlio, secondo quanto rivelato da Jane Alexander stessa nel corso di un’intervista a Vanity Fair, c’è un rapporto molto forte.

Non è la prima volta che si parla di un secondo figlio in arrivo per Jane Alexander. Nel mese di agosto 2019, un fan le ha infatti chiesto informazioni in merito a un’eventuale dolce attesa facendo riferimento a un pancino visto da molti come sospetto. Lei ha smentito nel corso di una chiacchierata durante una diretta su Instagram, specificando con ironia di aver mangiato troppo durante le vacanze in Puglia con il fidanzato Gianmarco Amicarelli.

Con lui è tornato il sereno da diversi mesi. Dopo il flirt con Elia Fongaro nato nella casa di Cinecittà, la Alexander ha attraversato un momento non certo facile, a seguito del quale è tornata con il compagno storico. Intervistata nei giorni scorsi sulle pagine del Corriere della Sera, ha dichiarato che a fine mese tornerà a vivere con lui dopo un anno passato da sola con il figlio.

Nel corso di un’ospitata a Storie Italiane risalente al mese di ottobre 2019 ha invece svelato di desiderare il matrimonio con Gianmarco – a suo dire, non si sono ancora sposati per questioni di natura logistica – e di pensare anche a un altro figlio.