Jane Alexander, la gioia per il traguardo raggiunto: “Sono una donna forte”

Grande gioia per Jane Alexander, che è riuscita a raggiungere un importante traguardo per la sua vita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che in passato ha avuto problemi con il consumo d’alcolici, ha condiviso su Instagram un post in cui, fieramente, dichiara di essere riuscita a realizzare uno dei suoi propositi: un anno senza bere.

Già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Jane Alexander, con grande forza, aveva ammesso di aver sofferto di dipendenza da alcool. Adesso, su Instagram, festeggia il raggiungimento dell’importante traguardo. Una gioia amplificata anche dall’amore per il figlio Damiano:

Ieri sera – ha dichiarato Jane Alexander – mi sono accorta che era una data importante per me: ieri era un anno che non bevo più. Un anno dal giorno in cui ho deciso di smettere di bere per sempre. E ieri per me era un giorno speciale. Per tanti motivi primo tra i quali che ci sono riuscita. Poi che ho deciso una cosa, non facile, e l’ho portata avanti. Che ho fatto capire a tutte le persone che ci tengono a me che anche io ci tengo. Che mio figlio sa che sono una donna forte. Che mio figlio sa. Cosa c’è di più importante che far vedere a lui che si può cambiare? Che ci si può migliorare? Penso solo il fatto che ora l’ho capito anche io.

La forza di Jane, d’altronde, è un esempio non solo per il figlio, ma anche per tutti coloro che, di fronte alle difficoltà, temono di cedere alla tentazione di arrendersi e di non farcela a portare avanti le proprie decisioni. E se può dirsi fiera di aver raggiunto questo obiettivo, anche se non è stato facile, è già pronta ad intraprendere una nuova sfida:

Ora tocca alle sigarette, e sto andando benone anche lì. Insomma tutto questo per dirvi che sono fiera di me. Che magari non sono sempre truccata, pettinata e perfetta, che sbaglio, che inciampo e che a volte anche crollo, si. Ma che poi mi rialzo. E sono una campionessa in questo.

Jane Alexander, con la sua forza di volontà, è l’esempio che chiunque, con impegno e determinazione, può migliorarsi e raggiungere gli obiettivi prefissati. “Penso che tutti possiamo cambiare – ha infine dichiarato -. Io l’ho deciso. Ed eccomi qui”.