Jamie Foxx, morta la sorella di 36 anni: “Il mio cuore è spezzato”

editato in: da

“Il mio cuore è spezzato in mille pezzi”, Jamie Foxx ha annunciato così la morte di DeOndra Dixon, la sorella minore, affetta dalla sindrome di Down, che aveva solo 36 anni. L’attore ha pubblicato su Instagram alcune foto per ricordare DeOndra, condividendo con i fan il suo dolore, ma anche il profondo amore per la sorella. Nel post il premio Oscar non ha mai usato la parola “morta” e a spiegarne il motivo è stato lui stesso.

“DeOndra è solo trapassata – ha detto l’ex di Katie Holmes -. Dico cosi perché lei sarà sempre viva qui con me […] Chiunque la conoscesse sa bene quanta luce ci fosse in lei. Non saprei dire quante volte, nelle feste a casa, si sia buttata sulla pista rubando lo show a chiunque altro […] Oggi so che è in Paradiso, a ballare con le sue ali addosso. Nonostante il mio dolore sia impossibile a dirsi, mi ritrovo a sorridere quando penso a quanti ricordi meravigliosi abbia lasciato a me, alla mia famiglia, ai suoi amici. DeOndra hai lasciato un vuoto enorme nel mio cuore, ma lo riempirò con ogni tuo ricordo. Ti amo con ogni parte di me, la nostra famiglia è distrutta, ma rimetteremo insieme i pezzi con il tuo amore”.

Classe 1984, DeOndra era nata dalla relazione di Louise Annette Dixon, mamma di Foxx con George Dixon, il suo patrigno. Quando la sorella minore era arrivata Jamie aveva sedici anni. “È stato amore a prima vista quando ho tenuto in braccio la piccola DeOndra”, aveva raccontato tempo fa in un’intervista. Nata con la sindrome di Down, nel 2011 la sorella di Jamie era stata nominata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation. Nella sua vita non si era mai fermata, coltivando la passione per la danza e lo sport. Quando era in sesta elementare, grazie al supporto della famiglia, aveva gareggiato a livello agonistico e nel 2002 si era diplomata al liceo in Texas, trasferendosi poi in California per stare accanto al fratello.

“Mio fratello mi ha dato la possibilità di fare alcune cose speciali – aveva raccontato nella sua biografia scritta sul sito della fondazione -. Ho ballato nel suo video Blame It. Ho ballato sul palco in alcuni dei suoi concerti in tutto il paese. E indovina cosa? Ho ballato ai Grammy!”.