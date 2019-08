Isola, Paola Perego infiamma la faida fra la Ventura e la Marcuzzi

editato in: da

Paola Perego riaccende la faida fra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi iniziata a causa dell’Isola dei Famosi.

Super Simo è legata in modo indissolubile al reality di sopravvivenza che portò in Italian nel Duemila rendendolo un successo. Otto edizioni dopo lasciò la trasmissione che venne ceduta dalla Rai a Mediaset. In seguito il volto dell’Isola dei Famosi divenne Alessia Marcuzzi.

Negli ultimi anni la conduttrice romana è stata spesso al centro delle polemiche, soprattutto a causa di alcuni casi scoppiati in Honduras come il canna-gate di Francesco Monte e il caso Corona-Fogli. L’ultima edizione del reality è stata molto criticata, tanto che si pensava ad una momentanea interruzione da parte dell’azienda del Biscione. A sorpresa invece la Marcuzzi ha annunciato che condurrà nuovamente l’Isola.

Fra le critiche più aspre quella di Simona Ventura, che non aveva mai nascosto una forte amarezza per la strada che aveva intrapreso l’Isola dei Famosi. “Condurre non significa leggere un gobbo” aveva detto riguardo la collega che aveva prontamente replicato: “Non si parla male dei colleghi, è una cosa che trovo poco elegante”.

Per uno strano scherzo del destino Temptation Island Vip, show lanciato dalla Ventura, verrà condotto proprio dalla Marcuzzi. Come se non bastasse a riaccendere la faida ci ha pensato Paola Perego, che condividerà con Super Simo l’esperienza del Festival di Castrocaro. La presentatrice ha parlato dell’Isola dei Famosi e del forte legame della Ventura con il programma.

“L’Isola dei Famosi è Simona Ventura – ha confessato -. Ci sono dei programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque, ma non è la stessa”.

“Ci sono dei programmi che nascono e muoiono con quella conduttrice – ha aggiunto Paola Perego, ribadendo il concetto -. Chiunque lo presenti poi sembra un ospite. Quindi un programma così non lo farei”. Cosa risponderà Alessia Marcuzzi?