Isola dei Famosi cancellato: tornerà nel 2021

L’Isola dei Famosi tornerà nel 2021 ed è stato cancellato. Il reality sarebbe dovuto andare in onda in questi mesi, ma non sarà così. Secondo le informazioni visibili sul sito di Publitalia 80, concessionaria pubblicitaria di Mediaset, sembra che non ci sia spazio per lo show ambientato in Honduras.

Il Grande Fratello Vip, iniziato a gennaio, infatti durerà sino al 27 aprile andando in onda tutti i lunedì. Terminato il reality, Mediaset trasmetterà altri programmi, fra cui lo show di Pio e Amedeo a maggio e uno speciale di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker.

Negli ultimi giorni si era parlato molto del ritorno dell’Isola dei Famosi. Dopo gli ascolti poco esaltanti dell’ultima edizione, segnata anche dallo scandalo Fogli-Corona, la rete aveva messo in stand-by il reality. In seguito Alessia Marcuzzi aveva annunciato l’addio al format, svelando la volontà di dedicarsi a nuovi progetti.

“Ho lasciato l’Isola – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Se l’addio della Marcuzzi è una certezza, resta ancora un mistero chi condurrà il reality al suo posto. Il nome più papabile è quello di Ilary Blasi, che ha lasciato il Grande Fratello Vip e le Iene nella scorsa stagione per dedicarsi a nuovi progetti. Alessia invece ha già confermato il suo ritorno a Temptation Island Vip, il format creato da Maria De Filippi, dove ha guidato la seconda edizione dopo l’addio di Simona Ventura. “Le isole c’entrano ma parliamo della nostra Sardegna – ha scherzato la conduttrice nell’intervista -. L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”.