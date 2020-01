Isola dei Famosi, Can Yaman inviato al posto di Alvin

editato in: da

Can Yaman potrebbe essere il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi al posto di Alvin. Il reality ambientato in Honduras tornerà presto su Canale Cinque con una nuova edizione. A guidarlo ci sarà, ancora una volta, Alessia Marcuzzi, che avrebbe in mente diverse sorprese dopo che lo scorso anno lo show era finito al centro di feroci polemiche a causa del caso Corona-Fogli.

Fra gli assi nella manica del reality ci sarebbe anche Can Yaman che potrebbe diventare il nuovo inviato in Honduras al posto di Alvin, volto storico della trasmissione. A svelarlo è il settimanale Chi che riporta l’indiscrezione: “Chi vola a L’Isola dei Famosi come nuovo inviato? – si legge -. Scalda i motori il reality di Canale 5, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una grossa sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman (è stato anche ospite a C’è Posta Per Te, di Maria De Filippi, nell’ultima puntata). L’attore potrebbe davvero arrivare a L’Isola”.

L’attore turco è molto amato nel nostro Paese, complice il successo della telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Quest’estate Can Yaman aveva raggiunto l’Italia per una breve vacanza, conquistando i fan. A confermare la sua fama la partecipazione a C’è Posta per Te dove è stato fortemente voluto da Maria De Filippi. Ora a sceglierlo per l’Isola dei Famosi potrebbe essere Alessia Marcuzzi, pronta a rivoluzionare il programma.

Classe 1989, Can è nato a Istanbul e ha frequentato il liceo italiano, laureandosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe. In seguito ha iniziato una carriera come avvocato, ma, sei mesi dopo l’inizio del lavoro presso uno studio legale, ha deciso di abbandonare tutto per dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione. Bello e talentuoso, Yaman parla perfettamente tedesco, italiano e inglese.

Il suo successo è arrivato grazie alla serie Bitter Sweet, in seguito ha recitato nella fiction Erkenci Kuş ed è approdato nel mondo della moda, realizzando una linea di abbigliamento con una famosa azienda turca. E l’amore? Secondo alcune indiscrezioni sarebbe legato a Demet Özdemir, sua collega conosciuta sul set, ma lui non ha mai confermato.

“Ho fatto cinque serie – ha raccontato Can Yaman a Maria De Filippi – e in tutte mi sono sposato, mamma e nonna piangono sempre. A loro piace molto che mi sposo ogni volta. Credo nel matrimonio, accetto tutto ciò che la vita mi porta, non sono una persona chiusa”.