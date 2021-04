L’Isola dei Famosi cambia giorno: Ilary al posto di Pio e Amedeo

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Cambia la programmazione dell’Isola dei Famosi che, da maggio, abbandona la slot in prime time del giovedì sera per spostarsi al venerdì. Mediaset prova così a mitigare l’effetto di Un Passo Dal Cielo, fiction di Rai1 contro la quale il reality ha sempre avuto la peggio.

Eppure, i presupposti sembravano deporre a favore di un successo travolgente, trainato dalla conduzione fresca di Ilary Blasi che ha coinvolto il pubblico fin dal debutto. I numeri, invece, ci restituiscono uno scenario totalmente inaspettato, con un record in negativo che ha comportato un rapido cambio di programmazione per scongiurare misure più drastiche.

Se solo qualche settimana fa si era parlato di un possibile prolungamento dello show, i nuovi dati suggeriscono invece un’eventuale chiusura anticipata. Si riparte così dal venerdì, per cercare di risollevare la curva d’ascolto, mentre rimane confermato l’appuntamento del lunedì.

Le due puntate settimanali non hanno aiutato il decollo del programma che, di fatto, è sempre rimasto ben al di sotto delle aspettative. L’esordio aveva fatto prevedere scintille, con la coppia Blasi-Zorzi al timone di un’edizione povera di grandi nomi, con un impatto sulla rete che si è rivelato travolgente.

L’ondata di riscontri registrati sul web non si è però tramutata in un successo di pubblico davanti alla tv, che ha continuato a preferire la controprogrammazione proposta dalle altre reti.

Il crollo dell’ultima puntata, quella del 22 aprile, ha quindi determinato una decisione irrevocabile da parte della rete che vuole rimpolpare i numeri dell’Isola dei Famosi, con il chiaro intento di recuperare terreno sui diretti competitor e dare una nuova spinta allo share che ancora arranca sotto il 17%.

La scelta di mandare la puntata in differita per lasciare spazio a Supervivientes non ha di certo giovato al ritmo della puntata, che proprio dalla diretta trae la sua linfa vitale. L’inspiegabile decisione di mandare in registrata uno show che per sua natura attrae per i colpi di scena in tempo reale, infatti, potrebbe aver fatto perdere qualche punto e aver portato alla decisione di un cambio di collocazione atteso per le prossime settimane.

Molto bene, invece, lo show di Pio e Amedeo che sfonda il tetto del 20% e batte in volata Top Dieci di Carlo Conti, tornato su Rai1 per la seconda edizione del programma amarcord che aveva inaugurato nel 2020.