Isola, Beppe Braida svela un retroscena sulle notti in Honduras

Beppe Braida svela un retroscena sulle notti all’Isola dei Famosi. I comico e conduttore ha vissuto diverse settimane in Honduras prima di abbandonare il gioco a causa di alcuni problemi personali. Beppe infatti è tornato in Italia dopo aver saputo che i suoi genitori si erano ammalati di Covid. Per stare accanto a loro Braida ha scelto di lasciare l’Isola e tornare a casa, fra la commozione dei compagni e qualche polemica per via del comportamento di Brando Giorgi.

Il reality condotto da Ilary Blasi, come è noto, è stato vinto da Awed, ma per tutti i concorrenti la permanenza in Honduras è stata una grande avventura. Fra privazioni e problemi che spesso il pubblico non è riuscito a cogliere. “Non avendo l’orologio molte volte andavamo a dormire verso le sette e mezza, otto – ha raccontato il comico -. Molti di noi di notte si svegliavano perché c’era un granchio che ti camminava sulla testa. Di notte dormivamo con le blatte per terra. Queste erano le condizioni in cui noi dormivamo. Le blatte fanno davvero schifo”.

Dalle liti fra Valentina Persia e Andrea Cerioli, a quelle fra Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, gli scontri non sono mancati sull’Isola dei Famosi. “Io sulla spiaggia non ho avuto astio con nessuno – ha confessato – Anni fa ero molto più irascibile. Poi crescendo impari molte cose”. Infine il conduttore ha elogiato il percorso fatto dalle donne sull’Isola. “Le donne sono state migliori. È stata la loro Isola perché sono state decisamente migliori di noi in tutto proprio”, ha concluso.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha segnato non solo il ritorno nello show in tv dopo una lunga assenza, ma anche l’esordio alla conduzione di Ilary Blasi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, al timone del programma per diversi anni. Lady Totti si è dimostrata all’altezza della situazione, conquistando il pubblico con i suoi look particolari e le sue battute. Ironica e pungente, la Blasi è riuscita a esaltare al meglio punti di forza e debolezze del cast composto da personaggi famosi, portando avanti la trasmissione con successo nonostante addii e infortuni di vario tipo.