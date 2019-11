Isola Dei Famosi: Belen Rodriguez pronta a tornare, ma a una condizione

editato in: da

Belen Rodriguez potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, ma solo a una condizione. Era il 2008 quando la showgirl argentina prese parte al reality ambientato in Honduras facendosi conoscere dal grande pubblico. All’epoca era fidanzata con Marco Borriello e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo essere arrivata dall’Argentina in Italia.

Dopo la fine dello show, dove si classificò seconda, la sua esistenza cambiò radicalmente. Belen divenne una super star, la storia con il calciatore finì e lei si innamorò di Fabrizio Corona. Da allora sono passati oltre dieci anni. Oggi la Rodriguez è mamma di Santiago ed è sposata con Stefano De Martino, conosciuto dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante ciò non esclude un ritorno sull’Isola dei Famosi, ma solo a una condizione specifica: che con lei ci siano anche Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. “A L’Isola dei Famosi mi sono ferita e ho perso non so quanti chili – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv -, ma sono arrivata fino in fondo”.

“Potrei ripartecipare – ha aggiunto l’argentina -, ma dovrebbero venire con me gli altri protagonisti di Tu Si Que Vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ma tanto so che Gerry non accetterebbe mai. Non ce lo vedo proprio a sopravvivere solo con il latte di cocco”.

L’Isola dei Famosi, come anticipato da Mediaset, tornerà nel 2020 e verrà condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi, reduce dal successo di Temptation Island Vip. Il cast per ora è ancora top secret, ma è già partito il toto nomi. Se la partecipazione di Gerry Scotti e Sabrina Ferilli – e di conseguenza di Belen – è pressoché impossibile, in Honduras potrebbero sbarcare altri personaggi molto interessanti.

Secondo alcune indiscrezioni nel reality vedremo Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Sossio Aruta, volto noto di Uomini e Donne, ma anche Maria Giovanna Elmi, Eleonora Giorgi e Jack Varone. Per ora il cast non è ancora stato confermato, non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.