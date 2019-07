Chi è Isabella De Candia, la nuova fiamma di Francesco Monte

editato in: da

Si chiama Isabella De Candia la nuova fiamma di Francesco Monte.

Bellissima e già famosa su Instagram, la modella, secondo gli ultimi gossip, avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex gieffino. I due sono stati avvistati più volte insieme, l’ultima a Ibiza dove si sarebbero scambiati un romantico bacio, immortalato da alcuni fan e postato su Instagram.

Occhi verdi e fisico mozzafiato, Isabella assomiglia in modo impressionante a Monica Bellucci e ha in parte costruito la sua carriera proprio sulla somiglianza con l’attrice. Italianissima, amante del buon cibo e business woman – come si definisce lei stessa su Instagram – Isabella De Candia fa la modella.

Lavora in giro per il mondo e collabora con alcune fra le agenzie più prestigiose, dalla Fashion Model, alla Karin Models in Francia sino alla Uniko Models in Spagna. Alta un metro e 72, ha iniziato a lavorare nella moda quando era giovanissima e non ha più smesso, realizzando shooting per importanti riviste e sfilando con i brand più in vista.

In comune con Francesco Monte ha senza dubbio le origini. Entrambi sono pugliesi: Isabella arriva da Molfetta, mentre l’ex tronista è nato a Taranto. L’amore per la De Candia arriva per il modello in un momento molto particolare della sua vita, per questo non sorprende il fatto che stia tentando di tenerlo segreto.

Da poche settimane ha detto addio a Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, mentre è ancora fresco il gossip (smentito con forza da Ofelia Castorina) di un flirt con Diletta Leotta.

Ex tronista di Uomini e Donne, concorrente dell‘Isola dei Famosi e gieffino, Monte ha alle spalle alcune relazioni con donne bellissime e famose. Il primo grande amore è stato quello per Teresanna Pugliese, iniziato grazie a Maria De Filippi e terminato pochi mesi dopo. Poi la passione per Cecilia Rodriguez, finita quando lei ha incontrato Ignazio Moser, infine la love story con Paola Di Benedetto e la relazione con Giulia Salemi.