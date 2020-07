Io e Te, scontro tra Diaco a Corinne Cléry: “Dici bugie”

editato in: da

È innegabile che Pierluigi Diaco sia un professionista estremamente sincero e schietto. Il conduttore di Io e Te, scatenando anche qualche polemica, si è spesso confrontato con gli ospiti del suo programma esprimendo i suoi pensieri senza filtri. E, anche con Corinne Cléry, durante un’intervista, ha avuto un battibecco che non è passato inosservato.

Ospite di Io e Te, la Cléry ha ricordato, tra le altre cose, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un’esperienza in cui l’attrice francese ha dato tutta se stessa, si è aperta molto raccontando dettagli della sua vita e dove è riuscita anche a riappacificarsi con Serena Grandi, sua ex nemica, anch’essa ospite di Diaco. Insomma, grazie al reality e al lavoro degli psicologi che vi lavorano, è riuscita a superare un suo problema personale. La confessione di Corinne, però, non ha convinto il conduttore, che ha affermato:

Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa seria e le persone ci vanno privatamente, io l’ho fatta per anni individualmente e collettiva, possa passare per il microfono di un programma televisivo? Ma dai Corinne, la psicologia è una cosa seria, non è che può essere trattata così.

La Cléry, in evidente difficoltà, ha fatto notare al presentatore di Io e Te di non aver preso parte allo stesso reality e, quindi, di non poter capire fino in fondo la sua esperienza. Diaco, però, ha ribadito la sua posizione:

Io ho fatto un reality e, francamente, mi sono sottratto a delle logiche finte. Converrai con me che al di là della presenza di uno psicologo in un programma televisivo una cura e un percorso psicologico si fa in privato, fuori dalle telecamere. Io non ci credo che dentro la televisione possa esserci la verità.

L’attrice, presa in contropiede, ha fatto al conduttore una domanda ben precisa:

Pensi che dica bugie?

Probabilmente, però, la Cléry non si aspettava una risposta tanto sincera e schietta da parte di Diaco:

Penso di sì.

Un ennesimo scontro a Io e Te che il pubblico non ha potuto non notare. Lo stesso conduttore, infatti, nei giorni scorsi durante un’intervista a Flavio Insinna, aveva ammesso di aver perso, in alcune occasioni, di lucidità e di essersi rivolto in maniera sgradevole ad alcuni ospiti. Commenterà pubblicamente anche quanto accaduto con la Cléry?