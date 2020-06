Io e Te, la Ricciarelli si confessa: “Milly mi voleva a Ballando...

editato in: da

Katia Ricciarelli, durante la scorsa puntata di Io e Te, si è lasciata andare ad una piccola confessione in merito ad una proposta lavorativa che non è mai andata in porto. Si tratta della partecipazione a Ballando con le Stelle, uno degli show più amati della televisione.

A quanto pare, l’artista avrebbe ricevuto l’invito ufficiale per prendere parte al cast della trasmissione, ma non si è mai lasciata convincere. Il motivo? Se fino ad oggi non si era mai saputo nulla della questione, la Ricciarelli ha deciso di parlarne pubblicamente ai microfoni di Io e Te. Protagonista indiscussa di questa stagione del talk show di Pierluigi Diaco, di cui è un’ospite fissa, Katia ha più volte approfittato di questo spazio per raccontare qualche aneddoto del suo passato e per svelare qualcosa sulla sua vita.

Questa volta, la confessione arriva durante l’intervista di Milena Vukotic, la grandissima attrice divenuta famosa per aver interpretato la signora Pina, moglie di Fantozzi. In molti la ricorderanno come splendida protagonista della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, alla quale la Vukotic ha partecipato con gran successo, conquistandosi la terza posizione. “Ho sempre fatto tutto quello che ho fatto con immenso piacere” – ha rivelato l’attrice – “Ballando con le Stelle è stata una sfida difficile perché io non ballavo più da tanti anni per mia scelta”.

A queste parole, la Ricciarelli è intervenuta complimentandosi con la Vukotic e raccontando la sua esperienza: “Per me è un esempio chiarissimo di una grande artista, e quando l’ho vista ballare ho detto: ‘Mamma mia!’. Quando me l’hanno offerto ho detto di no, perché ero sicura di non essere così professionista come lei”. Scopriamo dunque che Mily Carlucci ha invitato Katia a partecipare al suo show: “Me lo ha chiesto qualche anno fa, ma non mi sono sentita di mettermi in gioco perché non mi sentivo all’altezza, un po’ per la figura rotonda“.

Se in passato la Ricciarelli ha declinato l’offerta della Carlucci, chissà che nei prossimi anni non decida di mettersi alla prova. Intanto, anche per la prossima stagione di Ballando ci saranno molti grandi artisti che si sfideranno in una nuova edizione ricca di sorprese. Lo show dovrebbe iniziare il prossimo 12 settembre, con tanti protagonisti d’eccezione e la solita giuria ormai ben rodata. C’è ancora una lunga estate da trascorrere, ma ne varrà la pena.