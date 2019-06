Ilary Blasi, vacanze con Totti e addio al GF Vip

editato in: da

Sole, mare e relax. È l’ora delle vacanze per la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi. Marito e moglie sono volati in Costa Azzurra con un gruppo di amici per staccare un po’ dalle fatiche di un anno intenso.

La prima tappa dei Totti è stata Montecarlo, al Twiga, dove la scorsa notte tra musica, drink e divertimento, la coppia si è lasciata andare a balli scatenati in onore di un’amica di Ilary che ha compiuto gli anni.

Il tempo di riprendersi dalla festa e i Totti hanno raggiunto Saint Tropez. Qui, Ilary e Francesco si sono goduti passeggiate romantiche e shopping tra i vicoli della località balneare nota in tutto il mondo e poi, finalmente, si sono concessi il tanto agognato relax in spiaggia.

È stato Francesco Totti a rendere pubblica la fuga della coppia, con una foto postata sul suo profilo Instagram. Nell’immagine ci sono Francesco e Ilary sdraiati sul lettino come due turisti qualsiasi, a godersi il sole, rigorosamente abbracciati l’uno all’altra, e Ilary schiocca un bacio sulla guancia del marito.

Sembrano lontane le difficoltà e le polemiche che, soprattutto Francesco, si è lasciato alle spalle, dopo le rivelazioni che hanno chiarito il suo ruolo nel doloroso abbandono della Roma di un’altra bandiera della squadra, De Rossi. Un settimanale, in quell’occasione, aveva spiegato che ci sarebbe stata l’ombra della sua inseparabile Ilary dietro il cattivo rapporto tra il calciatore e il dirigente, ma che in realtà, la vera tensione è quella tra le due first ladies giallorosse: Ilary e Sara Felberbaum, seconda moglie di De Rossi. Un attrito che si sarebbe poi riversato nel rapporto tra i due mariti.

Di certo in ogni loro passo, Francesco e Ilary si sostengono reciprocamente. E, se Francesco allontana le polemiche, Ilary invece può godersi il meritato riposo in tutta tranquillità, dopo l’ennesima stagione televisiva che l’ha vista protagonista e sempre più beniamina del pubblico.

La showgirl starà approfittando della vacanza con il marito per caricare le batterie in vista del prossimo impegno con Temptation Island Vip e anche per pensare a tanti nuovi progetti per il futuro, visto che l’anno prossimo i telespettatori non la ritroveranno più al timone del Grande Fratello Vip.

Intanto però, pensa a godersi il fascino della Costa Azzurra e la compagnia del suo Francesco, che da quando si è ritirato dal calcio giocato ha molto più tempo per la famiglia; sembra proprio che l’amore tra i due ne abbia tratto giovamento.

D’altronde, la coppia ne ha passate tante, eppure Francesco e Ilary sembrano ormai uniti da un legame davvero a prova di bomba.

Si sono conosciuti nel 2002 e non si sono più lasciati. Nel 2005 le nozze da sogno, poi l’arrivo dei tre figli Christian, Chanel e Isabel e un rapporto che è stato sempre un punto fermo, stretto e caldo, come un abbraccio sotto al sole.