Ilary Blasi, ultimi giorni di vacanza in famiglia. E Totti annuncia una novità

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

L’estate è agli sgoccioli, ma il caldo incombe ancora e Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa dall’afa cittadina, concedendosi un weekend fuori porta assieme alla sua famiglia. Le foto su Instagram lasciano tutti estasiati, ma è l’inaspettato annuncio di Francesco Totti che sta scatenando la gioia dei fan.

Con la nuova stagione televisiva ormai alle porte, anche Ilary Blasi si prepara a tornare al lavoro. Dopo una breve pausa dal piccolo schermo – la sua ultima apparizione risale allo scorso anno, con la conduzione di Eurogames – la bravissima presentatrice riparte con una grande novità: sarà lei a sostituire Alessia Marcuzzi al timone dell’Isola dei Famosi, il prossimo febbraio 2021. E a quanto pare potrebbe tornare anche alla guida del Lo Show dei Record, dove dovrebbe affiancare Claudio Amendola.

Ma c’è ancora un po’ di tempo prima di pensare al lavoro, e Ilary ha deciso di trascorrerlo in famiglia. Lasciandosi alle spalle la vicenda che ha visto coinvolta sua figlia Chanel nei giorni scorsi, la Blasi ha preso il largo da Roma per una breve gita a Frontone, piccolo paesino dell’entroterra marchigiano, dove ampie colline verdi offrono un panorama da sogno. La conduttrice ha condiviso con i fan alcune brevi testimonianze del suo weekend speciale, pubblicando molti video tra le sue storie di Instagram.

Tra lunghe passeggiate in aperta campagna, pranzi deliziosi e un adrenalinico giro in apecar lungo le viuzze del borgo, Ilary Blasi si è goduta così una giornata bellissima assieme ai figli. E Francesco Totti? Non sappiamo se anche lui ha partecipato alla gita, ma quel che è certo è che l’ex capitano giallorosso ha approfittato delle scorse ore per regalare ai suoi follower una splendida sorpresa.

“Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! ‘Mi chiamo Francesco Totti’, regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19-20-21 ottobre. Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me” – ha rivelato Francesco.

Insomma, questi sono giorni davvero speciali per la famiglia Totti. Gli ultimi scampoli di un’estate un po’ particolare stanno trascorrendo alla velocità della luce, mentre Ilary e Francesco si godono i loro figli e si preparano ad una nuova stagione lavorativa.