Ilary Blasi strepitosa in animalier, il costume che piace anche a Marcuzzi e Canalis

È tempo di vacanze, e le vip nostrane sfoggiano silhouette invidiabili e look tutti da copiare: lo sanno bene Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, che in questo periodo su Instagram hanno pubblicato scatti con i loro costumi con stampa animalier.

Nel suo ultimo post social, la moglie di Totti è semplicemente splendida: “Sea, salt, sun” recita la didascalia che accompagna una foto in cui, sdraiata su una barca con i capelli al vento e occhiali da sole, indossa un costume intero che valorizza il suo fisico perfetto.

Tra i commenti dei fan non possono che esserci complimenti per Ilary: “Allora le sirene esistono”, “Principessa”, “Unica”, “Meravigliosa”, “Divina”. La Blasi del resto appare in splendida forma, come nelle scorse settimane, quando, nelle stories di Instagram, aveva pubblicato un suo scatto in piscina. In quell’occasione aveva scelto di indossare un bikini rosso che ne faceva fatto risaltare il fisico davvero invidiabile.

Nelle stories poi Ilary ha condiviso anche uno scatto in compagnia del marito: una foto che mostra tutta la loro complicità, ancora intatta dopo quindici anni di matrimonio.

Nel frattempo anche altre donne dello spettacolo hanno ceduto al fascino dell’animalier, come Elisabetta Canalis, che ha mostrato il suo costume intero leopardato. La showgirl ha scattato una foto allo specchio, mostrando il corpo tonico e le gambe scolpite.

In vacanza con la piccola Skyler, Elisabetta ama immortalare i suoi look estivi: nelle ultime settimane infatti ha condiviso foto al mare, le coccole con la sua bimba e costumi splendidi, che ne valorizzano il fisico perfetto. Costumi interi, due pezzi colorati e trikini originali: la Canalis del resto ama sfoggiare la forma fisica impeccabile, frutto anche di allenamenti ed esercizi.

Alessia Marcuzzi invece si sta rilassando con il marito in vacanza a Positano: la conduttrice, che ama condividere sui social scatti in compagnia della sua famiglia e degli amici di sempre, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia del figlio Tommaso. Anche la Marcuzzi, abbracciata al ragazzo in barca, mostra una silhouette longilinea e impeccabile: indossa un bikini spezzato, con top nero e slip coi laccetti con stampa animalier.