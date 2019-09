Ilary Blasi seduce Instagram con la tuta trasparente

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza

Ilary Blasi ha lasciato tutti senza fiato condividendo sul suo profilo Instagram il suo look serale.

La moglie di Francesco Totti si è fatta ritrarre di spalle mentre indossa una tuta scintillante a fantasia che lascia la schiena nuda quasi fino al lato B. Ma la mise conturbante nasconde un altro segreto. La stoffa di tulle nero è trasparente e gioca sul vedo-non vedo, lasciando intravvedere i glutei perfetti e scolpiti della bella Ilary. Completano l’outfit delle décolletée dal tacco killer.

I fan sono in visibilio. Lo scatto ottiene migliaia di “cuoricini”. “Stupenda” e “meravigliosa” sono gli aggettivi più usati su Instagram per descrivere la Blasi. Ma altri si spingono ben oltre nei complimenti:

Sei la donna più bella più Elegante e più buona che esiste

E qualcuno più malizioso sottolinea:

Fantastica…intravedooooo❤️

Il fascino di Ilary manda in tilt i follower. Mentre la Blasi si trasforma in femme fatale di notte, di giorno è una tenera mamma che si diverte coi figli e col suo Totti si divertono al luna park, in attesa di riprendere gli impegni professionali.

Dopo aver rinunciato al GF Vip, la showgirl infatti tornerà su Canale Cinque a metà settembre con Eurogames, una rivisitazione di Giochi senza frontiere che torna sul piccolo schermo dopo 10 anni. Al suo fianco ci sarà Alvin che ritrova dopo 16 anni. I due infatti avevano condotto insieme Top of the Pops.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Lady Totti aveva dichiarato di essere elettrizzata per questo nuovo progetto che ha proposto lei a Mediaset: “Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero”.