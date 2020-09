Ilary Blasi, romantici auguri per il compleanno di Francesco Totti

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

Sono quarantaquattro le candeline spente da Francesco Totti. Nel giorno del suo compleanno, in tanti, tra amici, tifosi o semplici ammiratori, hanno voluto fare gli auguri all’ex capitano della Roma. Tra tutti, però, ad attirare l’attenzione sono le parole di Ilary Blasi, che su Instagram ha pubblicato una romantica dedica per suo marito.

Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Sin dal loro fidanzamento, infatti, si sono mostrati con schiettezza e naturalezza, senza nascondere né i momenti più divertenti e dolci, né quelli più bui.

Non sono quindi mancate negli anni, da parte di entrambi, pubbliche dediche reciproche. Non c’è da sorprendersi, pertanto, che Ilary abbia scelto anche i social network per fare gli auguri al suo compagno in questo giorno per lui speciali.

A te che hai reso la mia vita bella da morire. Auguri anima.

Poche parole, provenienti dalla canzone A Te di Jovanotti, ma che descrivono perfettamente il forte sentimento che la Blasi prova per Totti. Anche l’immagine pubblicata dalla presentatrice è bellissima: lei e Francesco, abbracciati in una giornata estiva. Una foto spontanea, che li ritrae sorridenti e innamorati.

Alle parole della Blasi hanno fatto eco quelle di alcuni amici e colleghi, come Francesca Barra, e quelle di alcuni fan:

La storia d’amore più bella in assoluto – ha scritto un utente di Instagram -. Tanti auguri immenso capitano.

Nessuna risposta, almeno per il momento, da parte di Francesco Totti, che pur utilizzando spesso i social per relazionarsi con i suoi follower e condividere con loro momenti della sua vita, mostra sempre una maggiore riservatezza e timidezza rispetto alla vulcanica Ilary Blasi. Non ci sono dubbi, però, che abbia apprezzato il tenero gesto della moglie.

Questo è per Francesco un periodo particolarmente positivo. Oltre ad essere circondato dall’amore della sua famiglia e ad essere impegnato in interessanti progetti lavorativi, infatti, a breve potrà assistere ad una serie tv a lui dedicata, Speravo de morì prima, che andrà presto in onda su Sky. Ad interpretare l’ex calciatore Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margareth Mazzatini. Il ruolo della Blasi, invece, è stato assegnato a Greta Scarano.

C’è molto, quindi, da festeggiare per Totti: come celebrerà il suo quarantaquattresimo compleanno? Riuscirà a convincere Ilary a regalarle il tanto desiderato quarto figlio?