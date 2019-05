Ilary Blasi insultata su Instagram: Totti la difende

editato in: da

Francesco Totti non è riuscito a rimanere in silenzio di fronte ad un hater che insultava Ilary Blasi su Instagram e ha risposto a tono, difendendo la moglie.

La conduttrice è da sempre poco attiva su Instagram, dove pubblica raramente scatti che raccontano la sua vita privata, preferendo shooting fotografici e foto patinate. Nell’ultimo periodo però ha ripreso a postare sul suo profilo qualche immagine particolare. Qualche giorno fa, in occasione del suo compleanno, aveva scritto una dedica per Totti, mentre più recentemente ha mostrato ai fan Isabel, la terzogenita della coppia.

Tornata su Instagram, Ilary ha dovuto fare i conti anche con gli haters, che questa volta si sono scagliati contro di lei con particolare veemenza. Commentando lo scatto che ritrae la piccola Isabel, intenta a giocare con le costruzioni, un utente ha scritto: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio in estetica. Sei diventata un mostro, come rovinarsi. Sei una povera ignorante”.

Poco dopo è arrivata la risposta lapidaria dell’ex campione della Roma. “E tu sei un demente” ha scritto Totti, sostenuto da migliaia di Like di follower. Sposati dal 2005, Ilary e Francesco formano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo.

Da sempre riservati e lontano dai riflettori, sono riusciti a costruire un legame solido e indissolubile, che non è stato scalfito nemmeno dai pettegolezzi su un possibile tradimento del calciatore. Erano gli anni Duemila quando Totti vide la prima volta Ilary in tv. All’epoca lei era una ballerina di Passaparola e si era da poco trasferita a Milano. Poi il primo incontro, grazie alla complicità della sorella di lei, Silvia, che non è andato così bene come sperava lui.

“Non è stato un granché – ha svelato Totti nella sua autobiografia -, visto che lei aveva perso il cellulare quella sera ed era molto nervosa. Ma non seguiva il calcio e questo mi faceva ben sperare”. Il resto è storia: un matrimonio da favola, trasmesso in tv (con i proventi devoluti in beneficenza) tre figli e un amore che nel corso degli anni è cresciuto e si è rafforzato.

Sono passati anni da quando Totti, dopo un gol, si tolse la maglia mostrando la scritta “6 unica”, ma i suoi sentimenti per Ilary sono più forti che mai e questa ennesima dimostrazione social lo dimostra.