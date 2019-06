Ilary Blasi, il bacio a Totti su Instagram scatena l’ironia. Ma in bikini incanta

editato in: da

Ilary Blasi pubblica sul suo profilo Instagram una foto mentre bacia Francesco Totti.

Nello scatto showgirl, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra all’obiettivo la schiena nuda. Lei lo bacia con trasporto tanto da chiudere gli occhi, mentre lui un po’ impacciato e forse in imbarazzo la guarda stranito.

L’espressione di Totti ha scatenato l’ironia sui social. In molti si precipitano a commentare:

La faccia di Totti sembra dire “e mo che vole questa”.

Altri fanno riferimento al rinnovato desiderio di maternità di Ilary di cui si è parlato nei giorni scorsi:

Ha il terrore negli occhi quest’uomo ,secondo me ha paura che ne voi fa n’artro

E ancora:

Quando gli rompi la macchina e quindi lui si arrabbia ma lei ti bacia ma lui è sempre arrabbiato.

L’ilarità corre su Instagram e non si arresta. A questo punto l’ex capitano della Roma si vendica e commenta sarcastico un selfie della moglie mentre sugli spalti guarda una partita:

Così sembra pure che ci capisci.

Un siparietto divertente che fa amare ancora di più la coppia. I due sono a Saint Tropez per una vacanza in Costa Azzurra in attesa di andare nella solita Sabaudia. E la foto di Ilary in bikini sulla sdraio accanto a Totti mette tutti d’accordo: è lei la più bella della spiaggia.

Si sono conosciuti nel 2002 e non si sono più lasciati. Nel 2005 le nozze da sogno, poi l’arrivo dei tre figli Christian, Chanel e Isabel e un rapporto che è stato sempre un punto fermo, stretto e caldo, come un abbraccio sotto al sole.

Intanto, la showgirl si appresta ad affrontare il prossimo impegno stagionale con la conduzione di Temptation Island Vip mentre il prossimo anno non sarà più al timone del Grande Fratello Vip.