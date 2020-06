Ilary Blasi, il grande ritorno in tv con due programmi

editato in: da

Grande ritorno in tv per Ilary Blasi, che nella prossima stagione televisiva potrebbe essere al timone di ben due programmi. La bella conduttrice infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, dovrebbe condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record al fianco di Claudio Amendola.

Doppietta televisiva quindi per la Blasi, che dopo aver preso una pausa dal piccolo schermo, potrebbe tornare ad essere uno dei volti di punta di Mediaset. Del resto la conduzione del Grande Fratello aveva messo in luce la sua simpatia e la sua veracità, consacrandola come una delle presentatrici più amate dal pubblico.

Reduce dalla delusione di EuroGames, che non aveva ottenuto i risultati sperati, sembrerebbe quindi sempre più certa l’indiscrezione che già circolava nei mesi scorsi. Mediaset infatti aveva annunciato di voler ripartire con la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi – la cui partenza era prevista in origine per metà aprile – affidando alla Blasi la conduzione.

Poi la retromarcia e la conseguente delusione per la conduttrice, che si era consolata con l’amore della sua famiglia. Le cose intanto sembrerebbero muoversi a favore di Ilary, che finalmente potrebbe avere il riscatto che aspettava dopo il flop di EuroGames.

Nel frattempo in questo periodo la Blasi è stata molto attiva sul suo profilo Instagram e ha mostrato il suo lato più ironico e divertente, in compagnia del marito e dei figli. Tra filtri, scherzi e battute sui social, la famiglia Totti ha mostrato il suo lato più vero e autentico, appassionando i followers.

Marito e moglie da oltre dieci anni, Ilary e Francesco infatti nell’ultimo periodo hanno regalato ai fan molti momenti comici. Come per esempio la scenetta in cui la conduttrice è andata a trovare l’ex calciatore della Roma in ufficio e si è lasciata andare a una finta scenata di gelosia per colpa della segretaria.

Più recentemente la coppia ha mostrato il proprio allenamento da quarantena, fatto di esercizi al limite dell’equilibrismo. Ovviamente il video non poteva che fare un boom di visualizzazioni, confermando che la Blasi e Totti sono amatissimi e seguitissimi dai loro followers.

Se le indiscrezioni di Oggi fossero confermate, Ilary potrebbe tornare a dedicarsi alla sua passione più grande, la televisione, dopo aver fatto il pieno d’amore con la sua famiglia.