Ilary Blasi, il suo futuro all’Isola dei Famosi: parla Costanzo

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Ilary Blasi è uno dei volti più amati del piccolo schermo. La conduttrice infatti ha alle spalle grandi programmi di successo: dal Grande Fratello Vip, passando per Le Iene e L’Isola dei Famosi, la Blasi ha dimostrato di essere in grado di condurre anche delle trasmissioni che hanno faticato a decollare, come Star in the star: senza il suo carisma e la sua scoppiettante personalità lo show non sarebbe stato lo stesso.

Ilary Blasi, le parole di Costanzo sul suo futuro in tv

Bella, brava, simpatica e con un sorriso smagliante che buca lo schermo, Ilary Blasi ha dimostrato negli anni di essere una conduttrice impeccabile, che piace al pubblico per quel suo mix vincente di professionalità e spontaneità che dà una marcia in più a ogni suo show.

Dopo i risultati non proprio entusiasmanti della trasmissione Star in the star, i telespettatori hanno cominciato a chiedersi cosa il futuro abbia in serbo per lei. Come spesso accade, a fare qualche ipotesi sulle possibili opportunità della Blasi è stato Maurizio Costanzo, osservatore attento delle dinamiche televisive.

Il giornalista ha deciso di commentare l’attuale situazione lavorativa di Ilary Blasi: secondo lui, l’avventura di Ilary con L’isola dei Famosi è tutt’altro che conclusa. Il marito di Maria de Filippi ha commentato la mail di una telespettatrice al settimanale Nuovo: la fan della Blasi ha scritto a Costanzo per esprimere i suoi dubbi sul il futuro della sua beniamina confessando di avere paura che altre colleghe le “rubino” il posto.

Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene…Probabilmente glielo riaffiderà…

Maurizio Costanzo ha poi colto l’occasione per dare un prezioso consiglio a Ilary Blasi, soprattutto dopo l’esperienza con Star in the Star. Il giornalista ha voluto esortare la conduttrice a costruire una squadra di tutto rispetto per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi:

Fossi in Ilary Blasi punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare…

Maurizio Costanzo ha poi rivelato di essere comunque consapevole che non sia proprio semplicissimo avere un cast di famosi di peso a L’Isola: “Mi rendo conto che non è semplice…”

Ilary Blasi, i complimenti di Maurizio Costanzo

Nella risposta data al settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo non ha perso l’occasione di lodare l’operato della Blasi, spiegando che non sarà certo un programma dagli ascolti più bassi del previsto a scalfire una carriera lunga e ricca di soddisfazioni come quella della presentatrice, che ha definito come “una professionista che sa il fatto suo, conosce di sé pregi e difetti”.

Del resto la Blasi ha rivelato di recente di non vedere così lontano il proprio addio al piccolo schermo: la conduttrice infatti ha rivelato di essersi un po’ stancata delle prime serate e che vorrebbe presto cambiare ruolo e dare una svolta alla sua carriera, magari ritagliandosi uno spazio dietro le quinte.