Ilary Blasi, la sua vita con Francesco Totti diventa una sitcom

I più attenti avranno notato come, nelle ultime settimane, la vita social di Ilary Blasi e Francesco Totti si sia fatta decisamente più intensa. Da sempre grandi amanti della loro privacy, di recente la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di lasciarsi andare e raccontarsi su Instagram.

Per la gioia dei fan, una delle coppie più amate dello showbiz italiano ha finalmente iniziato a sbottonarsi e a regalarci qualche dettaglio su ciò che accade lontano dalle luci dei riflettori. In realtà, la sorpresa delle ultime ore ci rivela che la famiglia Totti ha intenzione di portare le telecamere addirittura nella propria casa.

Come rivela il settimanale Chi, infatti, Ilary e Francesco stanno girando le prime scene di quella che è una sitcom sulla loro vita. Lo show si chiama Casa Totti, e naturalmente ci racconta proprio quello che tutti desideravamo sapere sulla coppia: a partire dalle gag più esilaranti, cui l’ex campione della Roma ci ha abituati, fino ad arrivare a momenti di riflessione.

E non mancheranno anche alcuni grandi ospiti, che verranno accolti a braccia aperte dalla Blasi e da suo marito. I primi nomi dei personaggi che hanno avuto l’onore di partecipare alla sitcom sono già stati svelati: si tratta di Teo Mammuccari, collega di Ilary alla conduzione de Le Iene, e di Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di casa.

A questo proposito, pare evidente che anche Cristian, Chanel e Isabel – i tre splendidi figli di Ilary e Francesco – saranno protagonisti della sitcom. Avremo modo di vedere come trascorrono le lunghe giornate estive in casa Totti, soprattutto ora che il campione si è ritirato dai suoi impegni sportivi.

Per il momento, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno girato i primi due episodi zero della sitcom, e presto proporranno il loro prodotto in attesa di scoprire se troverà il giusto apprezzamento. Naturalmente non ci sono ancora dettagli in merito alla messa in onda, non ci resta che aspettare e continuare a seguire le avventure di casa Totti sui profili social della conduttrice e dell’ex calciatore.

I fan hanno già mostrato il loro entusiasmo di fronte a questa novità, ma questa non è certo una sorpresa. Negli ultimi mesi sono tantissimi coloro che seguono con attenzione ciò che la coppia continua a pubblicare su Instagram, come ad esempio le commoventi e a tratti ironiche scene provenienti dal matrimonio della sorella di Ilary, che si è sposata nei giorni scorsi.

Anche queste finiranno probabilmente nella sitcom, così da permettere anche a chi si fosse perso qualche perla di rimettersi alla pari in tutta fretta.