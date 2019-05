Ilary e Totti, la romantica dedica su Instagram

editato in: da

Una dedica romantica su Instagram e un party da sogno con il suo Francesco Totti: Ilary Blasi ha scelto di festeggiare così il suo 38esimo compleanno.

La conduttrice è volata a Montecarlo insieme al marito e agli amici più cari, per celebrare i suoi 38 anni. Un compleanno speciale, che Ilary e Totti hanno raccontato anche sui social, dove hanno postato delle foto che si completano: da una parte la Blasi, che guarda alla sua sinistra, mentre davanti a lei c’è il panorama mozzafiato di Montecarlo, dall’altra Francesco, con lo sguardo rivolto alla sua destra.

La location è la stessa e i due sembrano guardarsi. “La mia metà” hanno scritto entrambi, aggiungendo anche un cuore rosso. Sono trascorsi quasi 14 anni da quando si giurarono amore eterno, ma da allora nulla è cambiato. Anzi, i sentimenti che provano sono ancora più forti, grazie anche ai tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Riservati, spesso lontano dai riflettori e amatissimi dal pubblico: i Totti sono ancora innamorati come il primo giorno. In occasione del 38esimo compleanno di Ilary, Francesco ha voluto stupirla, organizzando per lei un party super glam a Montecarlo, su una terrazza con vista mozzafiato e tanti amici accorsi per festeggiarla.

“Il primo giorno che l’ho vista ho detto: questa è la donna della mia vita! – aveva raccontato Totti qualche tempo fa a Maurizio Costanzo -. […] Da parte mia è stato colpo di fulmine, da parte sua non credo. Lei è la persona più importante che ho insieme ai miei figli, è quella che mi dà stabilità e serenità”.

“Viviamo in modo normale: non penso mai che se farò o dirò una cosa tutti mi seguiranno – ha svelato lei di recente al Corriere della Sera -. Non vivo per gli altri, mi interessa la mia famiglia. Mi chiedo se sono indietro o così tanto avanti che ho rifatto il giro e quindi sono indietro lo stesso. Non critico chi lo fa, ma non è il mio stile di vita”.