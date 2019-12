Ilary Blasi, su Instagram la tenera foto con Totti e un messaggio

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno godendo le vacanze di Natale in famiglia. In compagnia dei tre figli stanno infatti vivendo un soggiorno alle Maldive che la conduttrice non manca di raccontare tramite le Stories di Instagram.

Ilary ha postato contenuti sul viaggio in aereo, sull’arrivo in hotel e su alcuni momenti trascorsi con la piccola Isabel e con Chanel. A stupire i suoi numerosi fan ci hanno pensato sia le foto in bikini – a 38 anni e con tre gravidanze alle spalle la consorte di Totti sfoggia un fisico mozzafiato – sia un post dolcissimo, che la vede protagonista assieme al marito.

I due sono di spalle immersi in quella che sembra una piscina vista mare. Vicini e complici con di fianco due calici di champagne, guardano l’orizzonte e un cielo dai colori leggermente rosati. Lo scatto è all’insegna del romanticismo. Anche però la didascalia non è da meno. La donna che nel 2005 ha detto sì al simbolo calcistico di Roma ha infatti scelto di accompagnare la foto con queste bellissime parole:

Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione❤️

Il messaggio è meraviglioso e fa sicuramente ben sperare sulla situazione tra i due. Come ricordato da Ilary stessa nel corso di una recente intervista al settimanale F, lei e Totti sono spesso al centro di gossip che parlano di una loro crisi. La conduttrice romana ha specificato il motivo, sottolineando che è tutto dovuto alla loro riservatezza. Ha rivelato che, molto spesso, i paparazzi li pregano di darsi un bacio, ma che loro hanno sempre rifiutato in quanto non amano le effusioni in pubblico.

Dietro a questa scelta di non lasciarsi andare a manifestazioni di affetto davanti alle altre persone c’è una base solidissima, ossia un rapporto che va avanti da più di dieci anni, un amore che ha dato vita a tre splendidi figli e che, come è chiaro dai contenuti postati dalla Blasi in questi giorni, si nutre anche di momenti di condivisione speciali in famiglia.

Proprio all’amatissima famiglia Ilary si sta dedicando in questo periodo della sua vita, dopo un anno lavorativamente intenso che l’ha vista impegnata nella conduzione di Eurogames, l’attesissimo reboot – purtroppo non premiato da ascolti alti – di Giochi Senza Frontiere.