Ilary Blasi festeggia il compleanno della sorella Melory e si scatena su Instagram

Ilary Blasi, oltre ad essere una moglie presente e una mamma premurosa, è anche una tenerissima sorella. Così, in occasione del trentesimo compleanno di Melory, la showgirl si lascia andare a un pensiero affettuoso tutto dedicato alla sua “sorellina” e condiviso sui social con i suoi tanti followers.

Per una data tanto importante, Ilary non si è certo limitata a fare dei semplici auguri. Infatti, insieme all’inseparabile marito Francesco Totti, ha preso parte alla grande festa a tema voluta da Melory. Atmosfera suggestiva, decorazioni scintillanti e musica a tutto volume: questi sono stati alcuni degli ingredienti fondamentali del party in pieno stile Great Gatsby.

E Ilary non ha certo perso l’occasione di festeggiare a dovere la sorella, entrando perfettamente nella parte richiesta dal tema. Eccola fasciata in un lungo e luccicante abito argentato, reso ancora più particolare dagli accessori scelti dalla showgirl che ha mostrato tanti look ad effetto anche a Eurogames. Dalla collana in perle continuando con la una grande cintura rosa fino alla coroncina con tanto di piuma rossa, Ilary sembrava proprio pronta a scendere in pista per muovere i primi passi di Charleston.

Accanto a lei per tutta la festa c’è stato ovviamente il marito Francesco Totti, che indossati abiti decisamente più sobri rispetto a quelli della moglie, ha preso parte alle danze e ai festeggiamenti della cognata.

Ma l’ex capitano della Roma e la showgirl non sono stati gli unici volti noti presenti al party. Infatti tra gli invitati compare anche Michela Quattrociocche che, vestita in pieno stile anni ’20, abbraccia la festeggiata e le dedica i suoi auguri.

Una serata, quella del trentesimo compleanno di Melory, che la Blasi ha voluto immortalare nei momenti più emozionanti e divertenti. Dal taglio della gigantesca torta con l’iniziale della sorella, continuando con le danze in pista, fino al brindisi finale: la showgirl non si è persa nemmeno un secondo dei festeggiamenti!

Ancora una volta Ilary sa uscire dai contorni del personaggio pubblico per mostrare il suo amore più grande: la famiglia. Ed è proprio con la sua grande famiglia social che la showgirl condivide gli scatti del trentesimo compleanno di Melory.

Danze, brindisi, allegria e tanto orgoglio: quando si tratta di festeggiare la sorella, Ilary Blasi non conosce proprio limiti!