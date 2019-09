Ilary Blasi, al via Eurogames: le anticipazioni

editato in: da

Ilary Blasi al timone di Eurogames, il nuovo programma in onda su Canale 5. A fianco della moglie di Totti arriva l‘immancabile Alvin, un’amicizia che dura da vent’anni.

Per la signora Totti, questa sarà un’esperienza importante. Dopo un’estate all’insegna del relax, trascorsa in famiglia (e condivisa anche sui social con tantissimi post), Ilary Blasi è pronta a tornare in tv.

Come ha dichiarato nel salotto di Verissimo, la moglie dell’ex calciatore della Roma è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, motivo per cui ha rinunciato alla fedelissima conduzione del Grande Fratello Vip (slittata nelle mani di Alfonso Signorini) – archiviando definitivamente il caso Corona – e a quella di Temptation Island Vip per lanciarsi in una nuova avventura dal tocco vintage, contando sull’appoggio di Alvin.

“Sono molto entusiasta di questo progetto, ci credo molto, mi ha sempre divertito”, ha spiegato la conduttrice con vena nostalgica durante la conferenza stampa di Eurogames. “Rappresenta un po’ l’infanzia della nostra generazione e mi piaceva l’idea di riportare una tv degli anni ’80-’90, un appuntamento da vedere tutti in famiglia, che ai tempi d’oggi può sembrare un’idea po’ obsoleta, antica, ma che io invece trovo molto bella”.

Sarà un tuffo nel passato per Ilary Blasi, un programma che porterà tanta allegria e spensieratezza nelle case degli italiani. “La leggerezza che tanto ci piace credo che sia un muscolo che si è un po’ impigrito nel corso degli anni e ci piaceva l’idea di poterlo educare di nuovo”, ha aggiunto Alvin sorridente al fianco dell’amica Ilary durante la conferenza stampa, entrambi prontissimi per questa nuova avventura.

Il grande ritorno in tv della Blasi risponde al nome di Eurogames, una riedizione del programma Giochi Senza Frontiere, ovvero una competizione a squadre suddivisa per nazioni.

Trecento concorrenti divisi per trenta squadre, ma soltanto uno sarà il vincitore. Ogni puntata di Eurogames vede sfidarsi una compagine di ciascun Paese proveniente da una diversa città. Ogni squadra sarà composta da dieci concorrenti e alla finalissima accederanno per ogni Stato soltanto coloro che avranno superato le puntate delle eliminatorie con il miglior punteggio.

Eurogames arriva in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 19 settembre 2019. Pronti a giocare con Ilary?