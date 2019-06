Ilary Blasi, dedica romantica a Totti su Instagram. E lui risponde

editato in: da

“I love you”: Ilary Blasi dedica un post romantico a Francesco Totti e lui risponde in modo ancora più dolce.

L’ex calciatore della Roma e ormai ex dirigente è volato a Ibiza con la moglie per festeggiare il 14esimo anniversario di nozze. Dopo la conferenza stampa che ha scosso la società giallorossa, Totti ha deciso di concedersi un po’ di relax. Insieme a lui gli amici più cari, ma soprattutto la sua Ilary, che da sempre è al suo fianco e non l’ha abbandonato nemmeno in questo periodo difficile.

Era il 19 giugno del 2005 quando la Città Eterna si fermò per celebrare il matrimonio fra il capitano della Roma e l’ex Letterina di Passaparola. La cerimonia andò in onda su Sky e venne seguita da milioni di telespettatori. A distanza di 14 anni molte cose sono cambiate. Oggi Totti non gioca più, ha lasciato la sua squadra del cuore ed è pronto a riscrivere la sua storia di dirigente sportivo. La Blasi si è costruita una solida carriera nel mondo dello spettacolo ed è una delle conduttrici più amate di Mediaset, al timone de Le Iene e del Grande Fratello VIP (entrambi lasciati per dedicarsi a nuovi progetti).

La coppia ha avuto tre figli: Christian, Chanel e Isabel, ma sogna di allargare ulteriormente la famiglia. Quello che non è mutato è il grande amore che unisce Ilary e Francesco, innamorati e complici come il primo giorno. Lo dimostra la dedica fatta dalla showgirl al marito in occasione del loro anniversario. Da sempre allergica ai social, la Blasi ha condiviso su Instagram uno scatto romantico in cui, con il mare sullo sfondo, abbraccia Totti.

“I love you” ha scritto la conduttrice, con tanto di cuoricini e il numero 14. La risposta dell’ex calciatore non è tardata ad arrivare. “Per sempre” ha risposto l’ex calciatore, aggiungendo due cuori rossi. Una dichiarazione d’amore che ha emozionato i fan della coppia e che dimostra, ancora una volta, quanto la coppia sia unita.