Ilary Blasi, la dedica di Totti (con foto) a Chanel, Isabel e Cristian

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

La foto più bella dell’estate 2020 è quella scattata da Francesco Totti che ha immortalato insieme i figli nati dall’amore per Ilary Blasi: Chanel, Cristian e Isabel. L’ex calciatore sta trascorrendo le vacanze con tutta la famiglia, fra gite in barca, giochi in spiaggia e cene. “La mia vita”, ha scritto l’ex Capitano della Roma, accanto allo scatto in cui vediamo i tre figli.

Isabel, la più piccola, ha 4 anni, i capelli biondissimi e un viso dolce. Assomiglia moltissimo a mamma Ilary Blasi e guarda l’obiettivo sorridendo. Chanel ha 14 anni ed è un mix perfetto fra i due genitori, mentre Cristian è la fotocopia del padre. I coniugi Totti sono sempre più uniti e innamorati, su Instagram raccontano le loro giornate, fra frecciatine, foto inedite e battute. Qualche giorno fa Ilary aveva sorpreso tutti pubblicato un bacio passionale con il marito in acqua. “Ilary&Francesco”, aveva scritto lei, aggiungendo solo un cuore rosso e lui aveva commentato: “Mi sembravi un piranha”, facendo ridere i follower.

Insieme dal 2005, l’ex letterina di Passaparola e l’ex calciatore ne hanno fatta di strada. Dopo le nozze sono diventati genitori di Cristian, Chanel e Isabel. Ilary ha conquistato il ruolo di conduttrice a Mediaset, guidando programmi di successo come Le Iene, Il Grande Fratello Vip e in futuro potrebbe approdare all’Isola dei Famosi, mentre Totti ha collezionato nuove vittorie, sino all’addio sofferto alla Roma.

Qualche tempo fa la Blasi aveva parlato della volontà di Francesco di avere un quarto figlio. “Francesco dice tante cose, poi decido io – aveva spiegato a Che Tempo Che Fa -. Credo che tre sia il numero perfetto. Se proprio vuole – aveva concluso scherzando – lo fa con un’altra”. Ironica e sempre sorridente, Ilary aveva poi svelato com’è vivere con una leggenda del calcio come Totti. “È umiliante stare con uno come Francesco Totti – aveva ironizzato la showgirl -: non vieni calcolata, sei inesistente. Cercano tutti lui. Ma me ne sono fatta una ragione. Cosa fa in casa? Se gli chiedi qualcosa fa, ma di sua spontanea volontà poco o niente”.