Ilary Blasi condurrà Temptation Island Vip

Sarà Ilary Blasi a condurre la prossima edizione di Temptation Island Vip dopo l’addio di Simona Ventura.

Lo show di Maria De Filippi dedicato alle coppie che vogliono mettersi alla prova sta per tornare. La sua versione Nip, come di consueto, verrà condotta da Filippo Bisciglia, fedelissimo della conduttrice, mentre al timone della versione Vip ci sarà Ilary Blasi.

Da tempo la Fascino e Mediaset erano in cerca della sostituta perfetta per Super Simo, dopo la decisione di lasciare il programma per tornare in Rai alla guida di The Voice. Mentre la conduttrice è impegnata con il talent, fra esibizioni emozionanti e l’esuberanza di Elettea Lamborghini, sembra che a spuntarla nella gara per conquistare Temptation Island Vip sia stata proprio Lady Totti.

Complice anche la scelta di Belen Rodriguez, indicata inizialmente come presentatrice della trasmissione, di lasciare il posto a qualcun altro, per rispettare il suo impegno con Tu Sì Que Vales. Dopo l’abbandono della showgirl argentina in lizza per lo show della De Filippi erano rimaste in tre: Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Le ultime due erano in cerca di un riscatto dopo una stagione televisiva piuttosto deludente. La Marcuzzi a causa dello scandalo Fogli-Corona all’Isola dei Famosi, mentre la Blasi per via degli ascolti piuttosto bassi del GF Vip.

Come sarà la conduzione di Ilary a Temptation Island Vip? Di certo sarà divertente vedere Lady Totti alle prese con crisi di coppia, tradimenti e lacrime. Nell’edizione Vip del GF, la conduttrice aveva conquistato tutti grazie ad una buona dose di spontaneità e sincerità. Staremo a vedere come si destreggerà con questo format decisamente nuovo per lei.

Il reality dovrebbe andare in onda, come lo scorso anno, a settembre, ma le riprese si svolgeranno nei mesi estivi. “Belen è una delle mie creature televisive” aveva affermato la Ventura parlando del passaggio di testimone a Temptation Island Vip, ora che la conduzione della Rodriguez è sfumata cresce la curiosità: cosa ne penserà dell’arrivo di Ilary?