Ilary Blasi in bikini alle Maldive con Totti e i figli: semplicemente stupenda

Ilary Blasi conquista tutti con un bikini perfetto sfoggiato alle Maldive, dove è volata in compagnia di Francesco Totti e dei figli Cristian, Chanel e Isabel. A 38 anni la conduttrice è splendida e sfoggia un fisico mozzafiato su Instagram, dove ha postato diverse foto e video che raccontano la vacanza.

Dopo il Natale in famiglia a Roma, i Totti è salita su un aereo in direzione delle Maldive. A raccontare il viaggio Ilary, che da qualche tempo è sbarcata su Instagram ed è diventata da subito molto seguita. Nelle Stories, la showgirl romana ha immortalato i figli e il marito in aereo mentre dormono, poi ha svelato l’arrivo in hotel, il momento del risveglio in riva al mare e quello della cena, con Isabel e Chanel che la tengono per mano.

Dopo un lungo anno di lavoro, ricco di cambiamenti e di nuove sfide, Ilary si è concessa un po’ di relax con le persone che ama di più. Nei video apparsi nelle Stories di Instagram la showgirl si rilassa al sole, sfoggiando un bikini perfetto e occhiali da sole personalizzati. Negli ultimi mesi la Blasi ha dedicato più tempo alla famiglia, rinunciando alle Iene, dove è stata sostituita da Alessia Marcuzzi, e alla conduzione del Grande Fratello Vip, che verrà guidato da Alfonso Signorini.

Dopo l’esperienza di EuroGames, non troppo esaltante a causa dei bassi ascolti, Lady Totti è pronta a un nuovo anno ricco di novità e fra queste ci potrebbe essere anche una sitcom con il marito ed ex calciatore della Roma. “Viaggio sia per lavoro che per piacere – ha svelato di recente al settimanale F -. Sto valutando due nuovi progetti. In realtà in questo momento della mia vita sto facendo la mamma a tempo pieno, il lavoro più difficile del mondo. Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me”.