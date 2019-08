Ilary Blasi, con chi farà coppia quest’anno in tv

editato in: da

Archiviate le vacanze da innamorata con il suo Francesco Totti, Ilary Blasi torna già al lavoro e si prepara ad una nuova stagione televisiva che la vedrà ancora protagonista.

Cosa bolle in pentola per la bionda showgirl capitolina, lo svela una foto postata su Instagram.

Nello scatto si vede una delle regine di Mediaset, come sempre sorridente, in compagnia di un uomo che, per una volta, non è il suo inseparabile marito ed ex capitano della Roma. Si tratta di un uomo che quest’anno avrà un posto di primo piano nella vita professionale della bionda conduttrice.

Lui è il collega Alvin, conduttore, volto popolare di Verissimo e di tante altre trasmissioni, che annuncia con questo bello scatto nelle sue stories di Instagram la nuova coppia televisiva della stagione in partenza da settembre.

Era già stata annunciata da tempo infatti la nuova sfida professionale di Ilary Blasi. La showgirl quest’anno infatti sarà impegnata in uno show su cui a Mediaset già si punta molto. Ilary sarà al timone di Eurogames, l’atteso rifacimento di un classico della televisione, Giochi senza Frontiere.

Altri dettagli di questo nuovo progetto, però, non erano ancora trapelati e tanta era la curiosità su chi avrebbe affiancato (e tenuto testa) alla verve di Ilary.

La scelta è caduta su uno dei giovani volti più amati e popolari di casa Mediaset. Alberto Bonato, conosciuto da tutti come Alvin, si è fatto già apprezzare per l’ironia e la spigliatezza dal pubblico televisivo come inviato de L’Isola dei Famosi e di Verissimo.

Il programma che i due sono chiamati a condurre, EuroGames, prende ispirazione da uno show storico, Giochi senza Frontiere in cui gli ingredienti fondamentali sono stati l’allegria e l’approccio quasi goliardico alle gare, spesso strampalate, che vedevano i concorrenti battersi e soprattutto divertirsi e far divertire il pubblico a casa.

Il mix dei caratteri e degli stili di conduzione dei due protagonisti, entrambi brillanti, estroversi e pieni d’ironia, unito al fascino genuino di Ilary Blasi, sembra essere già una carta vincente per uno show che è una novità assoluta, e su cui Mediaset punta, dichiaratamente, molto.