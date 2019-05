Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi in sfida per condurre Temptation Island Vip

editato in: da

Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi si sfidano per condurre Temptation Island Vip. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Spy infatti, Belen avrebbe rifiutato la conduzione.

La Rodriguez era stata indicata come la degna sostituta di Simona Ventura che, dopo una prima (fortunatissima) edizione del reality è pronta a guidare The Voice of Italy in Rai. Maria De Filippi aveva quindi proposto la conduzione a Belen, che però avrebbe declinato l’invito a causa di alcuni problemi.

Prima di tutto la showgirl non ama essere sovraesposta e la messa in onda consecutiva di Tu Si Que Vales e Temptation Island Vip, avrebbe creato questo rischio. Non solo: le due trasmissioni vengono registrate nello stesso periodo e questo toglierebbe a Belen la possibilità di trascorrere del tempo con la famiglia, complicando ancora di più il suo lavoro.

Proprio ora che con De Martino è tornato il sereno, la Rodriguez – svelano voci di corridoio – non se la sarebbe sentita di condurre un nuovo show, preferendo invece la riconferma a Tu Si Que Vales. Chi prenderà il suo posto? I nomi in lizza per ora sono due e sono entrambi molto forti.

Da una parte c’è Ilary Blasi che, dopo lo scontro con Corona in diretta tv e gli ascolti piuttosto bassi, avrebbe scelto di abbandonare il Grande Fratello Vip e sarebbe in cerca di un riscatto. Dall’altra c’è Alessia Marcuzzi, reduce dallo scandalo del caso Fogli e da una stagione dell’Isola dei Famosi ricca di polemiche e scarsi risultati in termini di share.

Le showgirl sarebbero state indicate, secondo Spy, come possibili conduttrici di Temptation Island Vip. Una delle due dovrà quindi assumersi un ruolo importante: sostituire Simona Ventura che è stata in grado di portare al successo la trasmissione. Super Simo è riuscita ad affrontare con grande grinta e charme anche la sfida più difficile: consolare Nicoletta Larini, alle prese con una crisi amorosa scatenata dalla gelosia e dai dubbi di Stefano Bettarini, ex marito della conduttrice e padre dei suoi figli.