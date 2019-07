Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori bis, è nato il secondo figlio

editato in: da

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati genitori, è nato il secondo figlio della coppia.

La conferma arriva dal settimanale Chi che mostra le fotografie del regista romano mentre esce dalla clinica dove ha partorito la Spada.

Al momento non sappiamo ancora il nome del secondogenito della coppia, nessuna dichiarazione è stata lasciata dalla Spada. Il suo profilo Instagram infatti è fermo a più di una settimana fa, con una fotografia che la ritrae con uno splendido pancione. Probabilmente la ballerina e attrice latinense, ha deciso di staccare tutto e di godersi un po’ di riposo in vista dell’imminente parto.

La motivazione però, non è solo questa. Com’è noto a tutti infatti, Ilaria e suo marito, sono sempre stati lontani dal gossip chiacchiericcio e dall’estrema esposizione mediatica. Sia sulla gravidanza, che sul matrimonio celebrato lo scorso marzo, i due hanno sempre mantenuto il riserbo. Tanto che, quando sono convolati a nozze lo hanno fatto in gran segreto a Rieti, nella chiesa del santuario di Fonte Colombo, circondati soltanto da parenti e amici stretti.

Quello di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart è un amore discreto, riservato e piuttosto intenso che va avanti da anni. I due, sono già genitori di un figlio, Ettore, nato sette anni fa.

L’attore romano, in passato, ha dichiarato in un’intervista di essere follemente innamorato di sua moglie e che quel sentimento reciproco gli ha permesso negli anni di solidificare ancora di più il rapporto di coppia. Non stupisce quindi, il desiderio da parte di entrambi di allargare la famiglia. La stessa Ilaria tempo fa aveva espresso la volontà di dare alla luce un fratellino o una sorellina ad Ettore.

Ilaria Spada fa ormai coppia fissa con l’ex protagonista di Fantaghirò da 8 anni. Galeotto fu l’incontro, assolutamente casuale dei due, a casa di Caterina Balivo.



È stata infatti la conduttrice di Vieni da Me a far conoscere i due, durante una cena a casa sua. Da quella conoscenza inaspettata, Ilaria e Kim non si sono più separati: dopo la nascita del primo figlio, sono arrivate le nozze segrete e infine un secondogenito per completare questa famiglia felice.

Sono passati molti anni ormai da quell’incontro e Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono ancora una delle coppie più solide e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.