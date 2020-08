Ilaria D’Amico in vacanza con Buffon e i figli di Alena Seredova: i sorrisi su Instagram

editato in: da

Non tutto il male viene per nuocere e, anche le situazioni più complicate, possono trasformarsi in scenari più rosei. Questo è quello che è successo per Ilaria D’Amico e l’iconico portiere della Nazionale italiana Gianluigi Buffon. Ma facciamo un passo indietro.

I due si sono conosciuti ormai più di sette anni fa quando il calciatore era ancora legato ad Alena Seredova, dal cui matrimonio sono nati i piccoli David Lee e Louis Thomas. Un amore di vecchia data, solido, che però niente aveva potuto contro la D’Amico della quale Buffon si era perdutamente innamorato nonostante tutto.

Una situazione complicata, quella tra Buffon, la D’Amico e la showgirl ceca, che però oggi sembra essere solo un lontano ricordo. Attualmente infatti la Seredova ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Nasi che le ha regalato la bellissima Vivienne Charlotte nata lo scorso maggio. Ilaria e Gigi, invece, nel 2016 hanno avuto insieme uno splendido bambino che ha ufficializzato la loro unione.

D’altronde anche i rapporti tra il calciatore e Alena oggi appaiono decisamente più distesi a differenza di quanto accaduto nei primi mesi dopo la separazione quando, complici anche i numerosi articoli di giornale a loro dedicati, i tre si erano ritrovati loro malgrado al centro dell’attenzione mediatica.

Quel difficile momento è ormai acqua passata e ora non stupisce vedere le foto pubblicate sui social network dal portiere. Le immagini di una bellissima famiglia allargata che vede il bambino, nato dalla storia d’amore della D’amico e di Buffon, insieme ai figli nati dal matrimonio del calciatore con Alena. Il ritratto spensierato di un’estate italiana come ha voluto sottolineare lo stesso Buffon che, come tanti altri vip, quest’anno ha scelto di sostenere il territorio nostrano. Degli scatti spontanei da cui non si può non notare anche la silhouette perfetta della presentatrice.

Un amore forte e solido quello tra Ilaria e Gigi che, se ieri ha saputo andare oltre le avversità, oggi si è concretizzato nei valori della famiglia e dell’unione come si può vedere da queste immagini condivise sui social network. Una foto in particolare e che li ritrae da soli, probabilmente scattata da uno dei bambini, acquista così ancora più valore: prima genitori e, poi, coppia. Una coppia serena, felice, che da più di sette anni si sceglie ogni giorno.

Un grande amore che è nato anche dalla passione comune del calcio e che sarà di grande sostegno per la D’Amico che ha recentemente annunciato il suo addio a Sky Calcio. Dopo quasi vent’anni di presenza fissa, infatti, la storica presentatrice ha dichiarato la sua volontà di abbandonare la rete via cavo per potersi lanciare in nuove avventure. Sfide inedite che potrebbero vederla al timone di un appuntamento serale a tema attualità di cui per il momento, però, non si hanno ulteriori informazioni.

Dopo 23 anni trascorsi come volto iconico del calcio, allora, non ci resta che aspettare per vedere la storica presentatrice impegnata in nuovi orizzonti lavorativi.