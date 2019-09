Ilaria D’Amico si confessa su Gigi Buffon

editato in: da

Ilaria D’Amico confessa come è davvero la sua vita con Gigi Buffon. Parla delle presunte gravidanze che le vengono attribuite, della sua professione, della passione per il calcio.

La giornalista si racconta in una intervista al Corriere della Sera dove mette in chiaro come stanno le cose e quali sono i suoi progetti.

La D’Amico è insofferente ai gossip e a questo continuo scandagliare la sua vita privata, soprattutto da quando è cominciata la sua storia con Buffon. Dunque, ci tiene a fare chiarezza: “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così. Che dire, non è che l’abbia presa bene, no. Anche perché non sono mai stata una persona che ama molto raccontarsi: facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata”.

I rumors su presunte gravidanze sono all’ordine del giorno. D’altro canto, è un problema condiviso con molte colleghe vip, come Michelle Hunziker. Ma la giornalista proprio non riesce ad abituarsi: “A questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi ci sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”.

La sua riservatezza la tiene lontana dai social, come spiega al Corriere: “Per me sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. Poi, dover pubblicare quelle foto finto-naturali o dei momenti di gioia esibita… non fa per me”.

I suoi look sono un altro argomento privilegiato del gossip che la D’Amico liquida con poche parole: “Eppure mi vesto sempre uguale, in fondo. Non rinuncio alla femminilità, penso si noti, ma come mi vesto non è mai stato per me un argomento su cui soffermarmi troppo”.

Il calcio resta una parte fondamentale della sua vita: “È nella mia pelle”. Ma ha un altro grande interesse: la politica. E rivela: “Non me ne occupo più dal 2015 ma non ho mai smesso di seguirla. Sono stati anni impegnati e impegnativi ma adesso vediamo”.